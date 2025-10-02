Chính phủ Mỹ đóng cửa: Nhà Trắng đóng băng 26 tỉ USD tiền tài trợ các bang Dân chủ; Sắp có đợt sa thải lớn 02/10/2025 06:14

(PLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng băng 26 tỉ USD dành cho các bang có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ sau khi chính phủ đóng cửa.

Ngày 1-10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng băng 26 tỉ USD dành cho các bang có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ sau khi Thượng viện không thông qua thoả thuận ngân sách để ngăn việc chính phủ đóng cửa, theo hãng tin Reuters.

Các chương trình bị nhắm đến bao gồm 18 tỉ USD cho các dự án giao thông ở bang New York - nơi có hai lãnh đạo cao nhất của đảng Dân chủ tại quốc hội - và 8 tỉ USD cho các dự án năng lượng xanh tại 16 bang do đảng Dân chủ điều hành, trong đó có California và Illinois.

Ngoài ra, Phó Tổng thống JD Vance cảnh báo chính quyền có thể mở rộng việc sa thải nhân viên liên bang nếu tình trạng đóng cửa kéo dài quá vài ngày, bổ sung thêm vào con số 300.000 người sẽ bị cho nghỉ việc từ nay đến tháng 12.

Theo Reuters, các lần chính phủ đóng cửa trước đây chưa từng dẫn đến các đợt sa thải vĩnh viễn.

Biển báo đóng cửa bên ngoài Trung tâm đón khách tại Điện Capitol, thủ đô Washington, D.C (Mỹ) ngày 1-10. Ảnh: BLOOMBERG

Động thái của chính quyền Mỹ diễn ra trong bối cảnh lần đóng cửa chính phủ thứ 15 kể từ năm 1981 làm đình trệ nghiên cứu khoa học, giám sát tài chính, hoạt động xử lý môi trường và nhiều lĩnh vực khác.

Sau khi chính phủ đóng cửa từ ngày 1-10, khoảng 750.000 nhân viên liên bang bị buộc phải nghỉ việc, binh sĩ và lực lượng tuần tra biên giới phải làm việc mà không được trả lương.

Bộ Cựu chiến binh Mỹ cho biết vẫn sẽ tổ chức mai táng tại các nghĩa trang quốc gia, nhưng sẽ không dựng bia mộ hay cắt cỏ.

Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ cho biết sẽ sa thải 1% trong tổng số 14.000 nhân viên.

Bình luận về động thái của Nhà Trắng, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho rằng việc đóng băng nguồn vốn cho các dự án tàu điện ngầm và cảng ở New York sẽ khiến hàng nghìn người mất việc.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng Tổng thống Trump đang nhắm vào những người dân Mỹ bình thường để phục vụ mục đích phe phái.

“Ông ấy đang biến người dân Mỹ thành những quân cờ, dùng nỗi đau của đất nước như một hình thức tống tiền” - ông Schumer nói.

Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune bác bỏ lo ngại rằng việc đóng băng chi tiêu chính là công cụ mặc cả của chính quyền Mỹ.

Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1-10, sau khi Thượng viện bác bỏ đề xuất của Hạ viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát) nhằm kéo dài chi tiêu chính phủ đến ngày 21-11. Dự luật cần 60 phiếu thuận để vượt qua thủ tục, song chỉ giành được 55 phiếu.

Trọng tâm của cuộc tranh cãi xuất phát từ việc đảng Dân chủ phản đối việc đảng Cộng hòa từ chối gia hạn quyền lợi y tế cho hàng triệu người Mỹ.