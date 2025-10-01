Nóng: Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa 01/10/2025 11:36

(PLO)- Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa, ngừng phần lớn hoạt động của chính quyền liên bang do Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận với đảng Dân chủ.

Rạng sáng 1-10 (giờ Mỹ), chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa, ngừng phần lớn hoạt động của chính quyền liên bang do quốc hội và Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận ngân sách, theo hãng tin Reuters.

Chưa có lối thoát rõ ràng cho bế tắc này. Các cơ quan cảnh báo rằng việc chính phủ đóng cửa sẽ khiến việc công bố báo cáo việc làm tháng 9 bị đình lại, làm chậm hoạt động hàng không, tạm ngừng nghiên cứu khoa học, hoãn chi trả cho binh sĩ Mỹ và buộc 750.000 nhân viên liên bang nghỉ việc tạm thời, gây thiệt hại 400 triệu USD mỗi ngày.

Ông Trump trước đó cảnh báo phe Dân chủ rằng việc đóng cửa có thể mở đường cho những hành động “không thể đảo ngược”, bao gồm cắt giảm thêm nhân sự và chương trình.

Toà nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington,D.C (Mỹ). Ảnh: BLOOMBERG

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa bắt đầu chỉ vài giờ sau khi Thượng viện bác bỏ một dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm duy trì hoạt động chính phủ đến ngày 21-11. Đảng Dân chủ phản đối dự luật do đảng Cộng hòa từ chối gia hạn quyền lợi y tế cho hàng triệu người Mỹ, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm.

Đảng Cộng hòa cho rằng vấn đề này phải được giải quyết riêng.

Đây là lần đóng cửa thứ 15 của chính phủ Mỹ kể từ năm 1981.

Lần chính phủ Mỹ đóng cửa dài nhất trong lịch sử kéo dài suốt 35 ngày, từ tháng 12-2018 đến tháng 1-2019, dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump trong bối cảnh hai đảng tranh cãi về an ninh biên giới.