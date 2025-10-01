5 chỉ thị quan trọng của Bộ trưởng Hegseth trong cuộc gặp hàng trăm tướng lĩnh Mỹ 01/10/2025 09:15

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 30-9 đã công bố một loạt thay đổi đối với lực lượng vũ trang hướng đến mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn của binh sĩ Mỹ và giúp các chỉ huy bớt lo lắng việc vi phạm các quy định nội bộ trong quân đội.

“Các bạn là những người chiến đấu, nhiệm vụ của các bạn là tiêu diệt kẻ thù và phá hủy mục tiêu. Các bạn không cần phải ràng buộc bởi lối nói chính trị đúng mực hay những khuôn phép xã hội lịch thiệp. Các bạn mang trong mình sự khác biệt. Chúng ta chiến đấu không phải vì lòng hận thù với kẻ thù, mà vì tình yêu với những gì ta đang bảo vệ” - ông Hegseth nói trong cuộc gặp với hàng trăm tướng lĩnh Mỹ.

Dưới đây là những điểm chính trong bài phát biểu của Bộ trưởng Hegseth, theo tờ The Hill.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc gặp với các tướng lĩnh Mỹ ngày 30-9. Ảnh: X

Tập trung vào thể lực và tác phong

Bài phát biểu của ông Hegseth nhấn mạnh việc nâng cao tiêu chuẩn thể lực cho toàn bộ quân đội Mỹ, hướng vào tình trạng thừa cân của binh sĩ và tướng lĩnh, đồng thời siết chặt việc tuân thủ các chuẩn mực về tác phong, diện mạo.

“Mọi thứ bắt đầu từ thể lực và ngoại hình. Nếu Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) có thể huấn luyện thể lực cường độ cao thường xuyên, thì mọi thành viên trong lực lượng liên quân cũng làm được. Nói thật, thật mệt mỏi khi nhìn vào các đội hình chiến đấu, hay bất kỳ đội hình nào, mà thấy những binh sĩ béo phì” - ông Hegseth nói.

“Tương tự, hoàn toàn không thể chấp nhận khi thấy các tướng lĩnh, đô đốc thừa cân trong hành lang Lầu Năm Góc, hay chỉ huy các đơn vị trên khắp đất nước và trên thế giới. Đó là hình ảnh xấu” - vị bộ trưởng nói thêm.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, toàn bộ binh sĩ chiến đấu sẽ bị ràng buộc theo “tiêu chuẩn nam giới cao nhất”, với các bài kiểm tra thực địa được siết chặt trong toàn quân.

Ông Hegseth cũng nhắc lại các quy định về tác phong diện mạo mà ông ban hành hồi đầu tháng này.

“Không còn chuyện để râu, tóc dài, hay thể hiện cá nhân hời hợt nữa. Chúng ta sẽ cắt tóc, chỉnh tề, cạo râu và tuân thủ chuẩn mực, bởi nó giống như thuyết cửa sổ vỡ trong ngành cảnh sát. Nghĩa là, bạn bỏ qua tiểu tiết, rồi cuối cùng điều lớn hơn cũng sẽ mất kiểm soát. Nếu muốn để râu, bạn có thể gia nhập lực lượng đặc nhiệm. Nếu không, thì hãy cạo sạch” - ông lưu ý.

Ít phụ nữ hơn trong các vị trí chiến đấu

Ông Hegseth cho biết ông thường yêu cầu nhân viên áp dụng “bài kiểm tra năm 1990” khi xây dựng chính sách.

“Bài kiểm tra thập niên 1990 rất đơn giản: hãy nhìn lại tiêu chuẩn quân sự của năm 1990. Nếu sau này tiêu chuẩn thay đổi, thì phải trả lời rõ vì sao. Đó có phải là sự thay đổi cần thiết do chiến trường đã khác đi, hay chỉ vì quân đội trở nên mềm mỏng hơn, nhượng bộ hơn, hoặc ưu tiên cho vấn đề giới tính?” - ông nói.

Phụ nữ lần đầu tiên được phép tham gia trực tiếp chiến đấu dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Bộ trưởng Hegseth không tuyên bố loại bỏ hoàn toàn phụ nữ khỏi chiến đấu, nhưng nhấn mạnh rằng “tiêu chuẩn nam giới cao nhất” giờ đây sẽ được áp dụng cho mọi vị trí chiến đấu.

Ông Hegseth thừa nhận điều này sẽ dẫn đến việc không có phụ nữ trong một số vị trí nhất định.

“Chúng tôi rất trân trọng đóng góp của các nữ quân nhân. Các nữ sĩ quan và hạ sĩ quan của chúng ta là xuất sắc nhất thế giới. Nhưng với bất kỳ nhiệm vụ nào đòi hỏi sức mạnh thể chất trong chiến đấu, các tiêu chuẩn thể chất phải cao và không phân biệt giới” - ông Hegseth nhấn mạnh.

“Nếu phụ nữ đáp ứng được tiêu chuẩn thì rất tốt. Nếu không, thì chúng ta phải chấp nhận. Điều đó có thể dẫn đến việc không có phụ nữ nào đủ điều kiện cho một số vị trí chiến đấu. Đây không phải là mục tiêu đặt ra, nhưng có thể là hệ quả sẽ xảy ra” - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.

Cải tổ quy trình Thanh tra nội bộ

Ông Hegseth thông báo Lầu Năm Góc sẽ cải tổ quy trình nộp đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát độc lập, đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không còn chấp nhận đơn khiếu nại ẩn danh.

Ông cho rằng quy trình của Văn phòng Thanh tra Bộ Quốc phòng đã bị “vũ khí hóa”, biến những người khiếu nại và những cá nhân làm việc kém thành người nắm quyền kiểm soát.

Ông Hegseth cũng cho biết Lầu Năm Góc sẽ thay đổi cách xử lý các khiếu nại trong chương trình bình đẳng cơ hội - vốn liên quan tình trạng quấy rối tình dục hay phân biệt đối xử về chủng tộc, giới tính và tôn giáo - nhằm “xóa bỏ tâm lý sợ rủi ro đang làm hại môi trường quân đội”.

“Sẽ không còn những khiếu nại bừa bãi, không còn đơn ẩn danh, không còn khiếu nại lặp đi lặp lại. Sự nghiệp của mọi người sẽ không còn bị chệch hướng, danh tiếng không bị bôi nhọ, cũng không còn cảnh phải chờ đợi lê thê hay bị treo lơ lửng trong vòng pháp lý” - ông nhấn mạnh.

Vị bộ trưởng khẳng định phân biệt chủng tộc và quấy rối tình dục là “sai trái và bất hợp pháp” và những hành vi này vẫn sẽ bị xử lý nghiêm. “Nhưng việc yêu cầu ai đó cạo râu, cắt tóc, chỉnh lại quân phục, đi làm đúng giờ hay làm việc chăm chỉ đó chính là dạng ‘phân biệt’ mà chúng tôi muốn có” - theo ông Hegseth.

Ngoài ra, ông Hegseth cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành “một cuộc rà soát toàn diện” cách sử dụng những thuật ngữ như “bắt nạt”, “ma cũ bắt nạt ma mới” hay “lãnh đạo độc hại” trong công tác kỷ luật, vì cho rằng các từ này đã bị “vũ khí hóa” để làm suy yếu uy tín lãnh đạo quân đội.

“Đặt ra, đạt được và duy trì tiêu chuẩn cao là việc mà các bạn phải làm, nếu điều đó khiến tôi bị coi là ‘độc hại’, thì cũng mặc kệ” - ông nói thêm.

Bảo vệ các vụ sa thải, sẽ còn nhiều thay đổi nhân sự nữa

Người đứng đầu Lầu Năm Góc bảo vệ loạt vụ sa thải gây chú ý gần đây, đồng thời cho biết “sẽ còn nhiều thay đổi nhân sự lãnh đạo nữa”, thậm chí kêu gọi các tướng lĩnh và đô đốc nếu không đồng tình với những cải tổ này thì hãy từ chức.

“Càng sớm có đúng người, chúng ta càng sớm thúc đẩy đúng chính sách. Nhưng nếu những lời tôi nói hôm nay khiến các bạn cảm thấy nặng lòng, thì hãy làm điều danh dự là từ chức” - ông nói thêm.

Trong số các lãnh đạo quân sự cấp cao bị sa thải từ tháng 2 mà không có nhiều lời giải thích có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng CQ Brown; Tư lệnh Hải quân - Đô đốc Lisa Franchetti; Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng - Trung tướng Jeffrey Kruse; Tư lệnh Hải quân Dự bị - Phó đô đốc Nancy Lacore; Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia - Tướng Tim Haugh.

Ông Hegseth cũng công khai chỉ trích một số tướng lĩnh đã nghỉ hưu, trong đó có cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Mark Milley và cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ - Tướng Frank McKenzie.

“Sẽ còn nhiều thay đổi lãnh đạo nữa, điều đó tôi chắc chắn. Không phải vì chúng ta muốn, mà vì chúng ta buộc phải làm” - ông Hegseth nhấn mạnh.

Huấn luyện tân binh

Bộ trưởng Hegseth cho biết ông sẽ thay đổi cách huấn luyện tân binh, trao thêm quyền cho các huấn luyện viên để gieo vào lính mới một “nỗi sợ lành mạnh”.

“Huấn luyện tân binh sẽ được đưa trở về đúng bản chất: khắc nghiệt, đáng sợ và kỷ luật. Chúng tôi trao quyền cho các huấn luyện viên để tạo ra nỗi sợ lành mạnh, giúp rèn giũa những chiến binh tương lai” - ông Hegseth phát biểu.

“Đúng, họ có thể ‘tấn công’ bất ngờ, lật tung giường, chửi thề, và thậm chí có thể động tay với tân binh. Điều đó không có nghĩa là họ được phép liều lĩnh hay vi phạm pháp luật, mà là dùng những cách đã được kiểm chứng để thúc ép tân binh trở thành những chiến binh thực thụ” - ông nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng mọi quân nhân đều phải thành thạo kỹ năng bộ binh cơ bản.

Ông cũng khẳng định sẽ cắt giảm nhiều loại hình huấn luyện khác.

“Dưới chỉ đạo của tôi, chúng ta đang cắt giảm mạnh mẽ lượng huấn luyện bắt buộc vô lý mà cá nhân và đơn vị phải thực hiện. Một số hình thức tệ hại nhất đã bị loại bỏ. Giờ đây, chúng tôi trả lại cho các bạn thời gian thực sự: ít buổi thuyết trình PowerPoint, ít khóa học trực tuyến hơn, và nhiều thời gian hơn ở bãi xe cơ giới cũng như trên thao trường bắn” - ông Hegseth nhấn mạnh.