Đảng Cộng hòa gay gắt yêu cầu ông Trump xin lỗi vụ đăng video meme về vợ chồng ông Obama 07/02/2026 08:04

(PLO)- Video meme có nội dung được cho là phân biệt chủng tộc liên quan vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama trên tài khoản Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phản ứng hiếm thấy từ nội bộ đảng Cộng hòa, buộc Nhà Trắng phải gỡ bỏ.

Một đoạn video được đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó mô tả cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama dưới hình dạng loài vượn, đã bị gỡ bỏ vào ngày 6-2 sau làn sóng chỉ trích gay gắt, hãng Reuters đưa tin.

Ban đầu, Nhà Trắng lên tiếng bảo vệ bài đăng, nhưng sau đó đã xóa video khoảng 12 giờ sau khi nó xuất hiện.

“Một nhân viên Nhà Trắng đã đăng tải nội dung này do nhầm lẫn. Bài đăng đã được gỡ bỏ” - một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Một cố vấn của ông Trump nói rằng Tổng thống không hề xem đoạn video trước khi nó được đăng vào tối muộn ngày 5-2 và đã yêu cầu gỡ bỏ ngay sau khi biết việc. Theo cố vấn của ông Trump, chỉ một số ít trợ lý cấp cao mới có quyền truy cập trực tiếp vào tài khoản mạng xã hội của Tổng thống.

Cả hai quan chức đều yêu cầu không tiết lộ danh tính.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó vài giờ, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt vẫn bảo vệ bài đăng, gọi làn sóng phản ứng tiêu cực là “sự phẫn nộ giả tạo”.

Trước khi video bị xóa, bà Leavitt nói rằng đây là “một video meme trên internet mô tả Tổng thống Trump như Vua Rừng xanh và đảng Dân chủ là các nhân vật trong Vua Sư Tử”. Đoạn clip của ông Trump sử dụng một ca khúc trong vở nhạc kịch của Disney.

Đoạn video dài khoảng một phút được chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump đã khuếch đại các cáo buộc rằng thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020 là do gian lận. Ở gần cuối video xuất hiện một đoạn ngắn, dường như do trí tuệ nhân tạo tạo ra, trong đó những con linh trưởng nhảy múa với khuôn mặt của vợ chồng ông Obama được ghép vào.

Bài đăng đã vấp phải sự phản đối gay gắt hiếm thấy từ chính nội bộ đảng Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott - một đồng minh thân cận của ông Trump và là người da màu.

“Đây là điều mang tính phân biệt chủng tộc nhất mà tôi từng thấy xuất phát từ Nhà Trắng. Tổng thống nên gỡ bỏ nó” - ông Scott viết trên mạng xã hội X.

Hạ nghị sĩ Mike Lawler, thành viên đảng Cộng hòa bang New York, cho rằng bài đăng của Tổng thống là “sai trái và vô cùng xúc phạm”. Hạ nghị sĩ Michael R. Turner, đảng Cộng hòa bang Ohio, nói những “hình ảnh mang tính phân biệt chủng tộc” về vợ chồng ông Obama là “xúc phạm, đau lòng và không thể chấp nhận được”.

Thượng nghị sĩ Roger Wicker, đảng Cộng hòa bang Mississippi, cho rằng Tổng thống “nên gỡ bỏ và công khai xin lỗi”.

Ngay cả sau khi ông Trump xóa đoạn video, Hạ nghị sĩ Brian Fitzpatrick, đảng Cộng hòa bang Pennsylvania, vẫn nhấn mạnh rằng Tổng thống cần xin lỗi vì đã chia sẻ nội dung này ngay từ đầu.

Một số nghị sĩ Cộng hòa khác cũng kêu gọi ông Trump xin lỗi và xóa bài đăng. Theo một nguồn tin am hiểu sự việc, một số nghị sĩ Cộng hòa cũng đã liên hệ riêng với Nhà Trắng về đoạn video này.

Ông Doug Heye, một chiến lược gia của đảng Cộng hòa, nhận định phản ứng từ các nghị sĩ Cộng hòa là điều hiếm thấy. Theo ông, Nhà Trắng “đã nhận ra đây là một sai lầm nghiêm trọng, và họ nhận ra điều đó bởi các nghị sĩ Cộng hòa đắc cử đã trực tiếp phản ứng, điều mà hiếm khi chúng ta từng chứng kiến”.

Người phát ngôn của gia đình ông Obama từ chối bình luận.

Theo Reuters, trong nhiều thế kỷ, các nhóm mang tư tưởng thượng đẳng da trắng đã mô tả người gốc Phi như khỉ hoặc vượn, vốn là một phần trong các chiến dịch phi nhân hóa và áp bức cộng đồng người da màu.