Ông Trump ký lệnh áp thuế các nước mua hàng Iran, ngay khi hai bên kết thúc đàm phán hạt nhân 07/02/2026 06:28

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh thiết lập cơ chế áp thuế các nước mua hàng Iran, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa kết thúc cuộc đàm phán hạt nhân tại Oman.

Ngày 6-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh tái khẳng định tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan Iran, đồng thời thiết lập cơ chế áp thuế đối với các quốc gia tiếp tục mua hoặc tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ từ Iran, theo thông cáo của Nhà Trắng.

Theo sắc lệnh, Mỹ có thể áp đặt các mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hay tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ từ Iran.

Nhà Trắng cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và lợi ích kinh tế của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh của ông Trump nhằm “đối phó ảnh hưởng gây bất ổn của Iran”, đồng thời khẳng định Washington đang buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về việc theo đuổi năng lực hạt nhân, hỗ trợ khủng bố, phát triển tên lửa đạn đạo và các hoạt động gây mất ổn định khu vực. Đây đều là những yếu tố mà Mỹ cho là đe dọa trực tiếp đến an ninh, lợi ích của Mỹ và các đồng minh.

Theo phía Mỹ, Iran đang hậu thuẫn các nhóm vũ trang và lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông, bao gồm những nhóm bị cáo buộc đã gây thương vong cho công dân Mỹ và đang nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ, các đối tác và đồng minh trong khu vực.

Nhà Trắng nhấn mạnh các hành động của Iran tạo ra “mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng kéo dài” đối với Mỹ, buộc Washington phải duy trì và tăng cường các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ công dân, đồng minh và lợi ích của mình.

Động thái trên diễn ra khi phái đoàn Mỹ và Iran vừa kết thúc cuộc đàm phán hạt nhân ở thủ đô Muscat (Oman) ngày 6-2.

Giới chức Iran mô tả các cuộc đàm phán mới nhất với Mỹ là “tích cực”, song các cuộc đàm phán vẫn chưa đưa ra lộ trình cụ thể nhằm xoa dịu những lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ Mỹ tấn công Iran.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết các cuộc tiếp xúc gián tiếp đã có “khởi đầu tốt”, đồng thời nói rằng quyết định về việc tiếp tục các vòng đàm phán tiếp theo sẽ được đưa ra sau khi tham vấn các bên.

Tuy nhiên, ông Araghchi cảnh báo bầu không khí “thiếu lòng tin” vẫn bao trùm.

Trong ngày 6-2, Ngoại trưởng Oman - ông Badr bin Hamad Al Busaidi đã nhiều lần gặp riêng phái đoàn Mỹ và Iran, đồng thời chuyển thông điệp giữa hai bên.

“Các cuộc gặp này giúp làm rõ cách tiếp cận và suy nghĩ của cả Iran lẫn Mỹ, đồng thời xác định những lĩnh vực có thể đạt tiến triển” - ông Al Busaidi nói.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Oman, các cuộc tham vấn tập trung vào việc “tạo lập những điều kiện phù hợp để nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao và kỹ thuật”.

Phía Mỹ chưa bình luận về cuộc đàm phán với Iran.