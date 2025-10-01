Động đất ở Philippines: Gần 80 người thương vong; Núi lửa phun trào, nhiều công trình đổ sập 01/10/2025 05:51

(PLO)- Trận động đất ở Philippines tối 30-9 đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 60 người bị thương, nhiều công trình đổ sập khiến nhiều người vẫn còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Ít nhất 20 người thiệt mạng sau khi một trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra ngoài khơi TP Cebu (thủ phủ tỉnh Cebu) tối 30-9, tờ Inquirer dẫn nguồn giới chức Philippines.

Hội Chữ thập đỏ Philippines cho biết ít nhất 60 người bị thương. Chủ tịch Hội này - ông Richard Gordon nói một số nhà thờ bị sập một phần, trường học phải sơ tán.

Hãng AFP đưa tin nhiều tòa nhà, tuyến đường bị hư hại và mất điện.

Trận động đất gây mất điện trên diện rộng và làm hư hại nhiều công trình ở khu vực Visayas (miền trung Philippines) - nơi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, ghi nhận nhiều dư chấn, trong đó có một dư chấn mạnh 6 độ richter.

TP Cebu, với gần 1 triệu dân, rung lắc dữ dội. Cảnh sát trưởng TP Cebu - ông Enrico Figueroa cho biết nhiều trạm biến áp phát nổ trong lúc xảy ra động đất.

Người dân tập trung bên ngoài tòa nhà văn phòng sau trận động đất 6,9 độ richter ở Cebu tối 30-9. Ảnh: AFP

Tại tỉnh Leyte, cảnh sát trưởng Ian Po cho hay cơn rung lắc kéo dài khoảng 10 giây, khiến trụ sở cảnh sát “lắc mạnh nhìn thấy rõ”.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) xác nhận không có nguy cơ sóng thần, nhưng cảnh báo nguy cơ dòng chảy mạnh và mực nước biển thay đổi đột ngột.

Phivolcs cho biết đã ghi nhận nhiều dư chấn gần tâm chấn trong đêm, đồng thời hủy cảnh báo sóng thần đối với các tỉnh Leyte, Biliran và Cebu sáng 1-10.

Cơ quan này cũng thông báo một vụ phun trào nhỏ tại núi lửa Taal, cách Manila khoảng 70 km, tạo cột khói cao 2.500 m, song mức cảnh báo vẫn duy trì ở cấp 1.

Video một nhà thờ hư hại nặng sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter ở Philippine tối 30-9. Nguồn: FACEBOOK

Các đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh hỏa hoạn tại một trung tâm thương mại ở Cebu và một cửa hàng McDonald’s bị hư hỏng nặng. Một cuộc thi sắc đẹp cũng phải dừng lại khi thí sinh vội vã chạy khỏi sân khấu lúc mặt đất rung chuyển.

Lãnh đạo Cebu - bà Pam Baricuatro kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết Văn phòng tổng thống Philippines đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp. Chính quyền TP Medellin (tỉnh Cebu) thông báo tạm dừng học tập và làm việc cho đến khi công trình, cơ sở hạ tầng được kiểm tra an toàn.

Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo.

Trước đó, năm 2022, một trận động đất 7,0 độ richter tại miền Bắc đảo Luzon - hòn đảo đông dân nhất của Philippines - đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Năm 2019, một trận động đất 6,1 độ richter cũng tại Luzon làm 11 người chết.