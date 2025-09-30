Toàn cảnh vụ Trung Quốc tuyên tử hình 16 tội phạm cầm đầu ổ lừa đảo và giết người ở Myanmar 30/09/2025 15:45

(PLO)- Bắc Kinh vừa tuyên tử hình 16 đối tượng thuộc băng đảng cầm đầu các hoạt động lừa đảo ở Myanmar, vốn từng sát hại nhiều công dân Trung Quốc.

Một tòa án ở Trung Quốc ngày 29-9 đã tuyên án tử hình 16 thành viên của một băng nhóm tội phạm gia đình (gọi là gia tộc Ming), vốn xây dựng và điều hành nhiều trung tâm lừa đảo tại khu vực Kokang, bang Shan, Myanmar, sát biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đây là vụ án thu hút sự chú ý lớn của dư luận kể từ năm 2023, theo tờ South China Morning Post.

Bản án đối với những kẻ lừa đảo

Phiên tòa xét xử có hơn 160 người tham dự, bao gồm thân nhân các bị cáo cùng đại biểu quốc hội và cố vấn chính trị cấp quốc gia.

Trong số 16 bị cáo bị tuyên tử hình, 5 người được hoãn thi hành án 2 năm. Ngoài ra, 23 đối tượng khác nhận mức án từ 5 năm tù đến chung thân.

Phiên tòa tuyên án tử 16 tội phạm cầm đầu ổ lừa đảo ở Myanamar. Ảnh: CCTV

Theo Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu, từ năm 2015, nhóm này đã tạo dựng cả một “đế chế” tội phạm xuyên biên giới.

Băng nhóm đã sát hại 14 người, trong đó có 10 nạn nhân tham gia lừa đảo nhưng tìm cách bỏ trốn hoặc không tuân thủ quản lý.

Hồi 2013, công an Ôn Châu từng phát lệnh truy nã quốc tế đối với các nghi phạm cầm đầu. Nhờ hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Myanmar, ba thành viên chủ chốt đã bị bắt và bàn giao cho phía Trung Quốc để điều tra, theo tờ China Daily.

Gia tộc Ming

Các công tố viên cáo buộc rằng từ năm 2015, gia tộc Ming đã lợi dụng ảnh hưởng của mình tại khu vực Kokang (Myanmar) để xây dựng một phe vũ trang, thiết lập nhiều khu tổ hợp lừa đảo hay còn gọi là “công viên”, đồng thời câu kết với các băng nhóm khác cung cấp tài chính và vũ trang, theo trang Irrawaddy.

Một trung tâm lớn của các đường dây lừa đảo và buôn người tại Myawaddy, Myanmar. Ảnh: Jittrapon Kaicome/ THE GUARDIAN

Hoạt động của đường dây này bao gồm lừa đảo viễn thông, kinh doanh sòng bạc và cờ bạc trực tuyến, buôn ma túy và tổ chức mại dâm, với tổng số tiền thu được từ cờ bạc và lừa đảo vượt quá 10 tỉ nhân dân tệ (1,4 tỉ USD).

Tâm điểm của phiên tòa được cho là liên quan khu Crouching Tiger Villa, một khu tổ hợp lừa đảo viễn thông ở Kokang do Ming Xuechang (gia trưởng của gia tộc Ming) sở hữu. Ngày 20-10-2023, các tay súng gác tại đây đã nổ súng vào những công nhân đang tìm cách bỏ trốn, nhằm ngăn họ bị đưa trở lại Trung Quốc.

Trong số những người bị tuyên án tử hình có con trai của Ming Xuechang là Ming Xiaoping (còn gọi là Ming Guoping) và cháu gái Ming Zhenzhen. Không có tên trong danh sách này là con gái của ông, Ming Julan.

Ban đầu có thông tin bà cũng bị bắt và bàn giao cho Trung Quốc, nhưng sau đó thông báo chính thức của chính quyền Myanmar lại không đề cập đến tên bà.

Ming Xuechang và các thành viên gia đình bị bắt vào tháng 11-2023, trong bối cảnh Trung Quốc gây sức ép buộc chính quyền Myanmar trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Kokang.

Chính quyền Myanmar sau đó cho biết Ming Xuechang đã tự bắn vào mình trong lúc bị bắt và qua đời sau khi được điều trị. Những nghi phạm khác đã bị bàn giao cho phía Trung Quốc.

Vụ án được đặt trong bối cảnh các trung tâm lừa đảo trực tuyến mọc lên ở vùng biên giới Myanmar, cũng như phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc triệt phá các “thiên đường” lừa đảo tại khu vực Tam giác Vàng - nơi nhiều trung tâm phi pháp nở rộ, thu hút lao động nước ngoài và biến họ thành công cụ lừa đảo trực tuyến.

Bắc Kinh cho biết những đường dây này đã gây thiệt hại tài chính và khủng hoảng tinh thần cho vô số công dân Trung Quốc.

Kể từ tháng 7-2023, Bộ Công an Trung Quốc triển khai chiến dịch trấn áp trên toàn quốc, phối hợp chặt chẽ với Myanmar, Campuchia, Thái Lan và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác.

Tính đến tháng 12 cùng năm, chính quyền Myanmar đã bàn giao hơn 53.000 nghi phạm cho phía Trung Quốc. Đài CCTV cho hay nỗ lực này đã giúp “xóa sổ nhiều trung tâm lừa đảo ở nước ngoài và làm suy yếu đáng kể hoạt động của các nhóm tội phạm”.

Liên Hợp Quốc từng cảnh báo hoạt động lừa đảo kiểu này mang về cho các băng nhóm ở Trung Quốc và Đông Nam Á hàng chục tỉ USD mỗi năm, lan sang cả Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông và châu Âu.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đang bị buộc làm việc trong những khu lừa đảo trên toàn cầu. Riêng đến tháng 4 năm nay, khoảng 7.000 người từ hơn 20 quốc gia đã được hồi hương từ Myanmar, theo hãng tin AFP.