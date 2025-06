Ông Putin chỉ trích NATO hung hăng và lừa dối Nga 28/06/2025 06:20

Trong cuộc họp báo tổng kết hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) ở Minsk (Belarus) hôm 27-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow không cho phép mình tiếp tục đơn phương nhượng bộ trong quan hệ với các quốc gia phương Tây, theo tờ Komsomolskaya Pravda.

“Trò chơi một chiều [của phương Tây trong quan hệ với Nga] đã kết thúc. Họ [tức phương Tây] muốn tăng chi tiêu quân sự thì cứ việc tăng” - ông Putin nói.

Ông Putin nhắc tới kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP và tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Âu. Ông Putin cho rằng việc NATO viện dẫn “sự hung hăng” từ Nga chỉ nhằm biện minh cho kế hoạch trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi họp báo tổng kết hội nghị thượng đỉnh EAEU tại Minsk (Belarus) hôm 27-6. Ảnh: RIA NOVOSTI

Trong hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 24 và 25-6, các nước thành viên, trừ Tây Ban Nha, đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP để đối phó với “những mối đe dọa và thách thức an ninh sâu sắc, đặc biệt là mối đe dọa lâu dài do Nga gây ra đối với an ninh châu Âu-Đại Tây Dương”.

Ông Putin hôm 27-6 cáo buộc ngược lại rằng chính việc gia tăng chi tiêu quốc phòng cho thấy “sự hung hăng” của NATO.

Tuy nhiên, ông Putin cũng thừa nhận rằng ngân sách quốc phòng của Nga là “nhiều”, ở mức 6,3% GDP và tạo gánh nặng cho đất nước, song nhấn mạnh rằng Moscow vẫn đối phó thành công với các thách thức kinh tế, tài chính để duy trì sự ổn định và hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính cần thiết.

Tổng thống Nga một lần nữa nhắc lại nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay xuất phát từ nhiều thập niên Moscow “bị lừa dối trắng trợn” về sự mở rộng của NATO, theo đài RT.

Ông Putin cho rằng các mối quan ngại về an ninh của Nga liên quan sự mở rộng về phía đông của NATO đã liên tục bị bỏ qua, cáo buộc rằng cách hành xử như vậy “chính xác là hành vi hung hăng” của phương Tây.

Chưa có bình luận chính thức từ NATO, EU hay các quốc gia thành viên của 2 tổ chức này về những phát ngôn chỉ trích của ông Putin.