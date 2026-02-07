Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ với ĐH Harvard 07/02/2026 13:09

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Bộ này sẽ cắt đứt quan hệ học thuật với ĐH Harvard, chỉ trích trường theo chủ nghĩa tự do chính trị.

Ngày 6-2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Bộ Quốc phòng sẽ cắt đứt quan hệ học thuật với ĐH Harvard, theo tờ The New York Times.

Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch gây sức ép nhằm buộc trường đại học này phải đạt được thỏa thuận với chính phủ.

Trong video được công bố vào tối 6-2, ông Hegseth chỉ trích ĐH Harvard, cho rằng trường là một tổ chức theo chủ nghĩa tự do chính trị.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông cũng cho biết bắt đầu từ năm học mới vào tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ “ngừng các chương trình giáo dục quân sự chuyên nghiệp sau ĐH, học bổng và chứng chỉ tại trường”.

“Quá nhiều giảng viên công khai căm ghét quân đội của chúng ta. Họ nhìn nhận lực lượng vũ trang của chúng ta một cách tiêu cực và dập tắt bất kỳ ai thách thức khuynh hướng chính trị cánh tả của họ” – ông Hegseth nói.

“Chúng ta đào tạo những chiến binh, chứ không phải những kẻ theo chủ nghĩa cực đoan. Harvard: thật đáng mừng khi nơi này biến mất” – ông kết thúc thông điệp.

ĐH Harvard chưa có bình luận về vụ việc.

Theo The New York Times, ông Hegseth từng tốt nghiệp Trường Kennedy thuộc ĐH Harvard vào năm 2013 với bằng thạc sĩ về chính sách công.

ĐH Harvard được xem là mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch sâu rộng của ông Trump nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn giáo dục ĐH.

Khuôn viên ĐH Harvard. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hôm 2-2, ông Trump yêu cầu ĐH Harvard phải trả khoản tiền bồi thường 1 tỉ USD để khôi phục nguồn tài trợ liên bang sau nhiều tháng đàm phán thất bại.

“Chúng tôi hiện yêu cầu bồi thường 1 tỉ USD và không muốn có bất kỳ liên hệ nào nữa trong tương lai với ĐH Harvard” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Về phía ĐH Havard, trước đây, các lãnh đạo của trường cho biết trường đang nỗ lực tạo ra một môi trường học đường cởi mở với các quan điểm khác nhau, đồng thời phản bác mạnh mẽ những tuyên bố của chính quyền ông Trump rằng trường thù địch với những người có quan điểm bảo thủ.