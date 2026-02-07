‘Mỹ đang rất vội’ chốt vấn đề Ukraine 07/02/2026 05:44

(PLO)- Nguồn tin cho biết Mỹ muốn chốt thỏa thuận hòa bình Ukraine vào tháng 3, thúc đẩy bầu cử sớm trong bối cảnh ông Trump dự kiến chuyển trọng tâm sang các vấn đề đối nội.

Hãng Reuters ngày 6-2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine đã thảo luận về một mục tiêu đầy tham vọng nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga vào tháng 3 tới.

Tuy nhiên, mốc thời gian này nhiều khả năng sẽ bị trì hoãn do thiếu sự đồng thuận về vấn đề cốt lõi là lãnh thổ.

Theo 5 nguồn tin (yêu cầu không tiết lộ danh tính), khuôn khổ đang được các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine xem xét quy định rằng: bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng sẽ phải thông qua trưng cầu dân ý. Cuộc trưng cầu này dự kiến được tổ chức song song với cuộc tổng tuyển cử tại Ukraine.

Phái đoàn đàm phán của Mỹ - do Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner (con rể của Tổng thống Donald Trump) dẫn đầu - đã bày tỏ quan điểm với phía Ukraine trong các cuộc gặp gần đây tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và TP Miami (bang Florida, Mỹ) rằng cuộc bỏ phiếu nên diễn ra sớm.

Cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại UAE ngày 4-2. Ảnh: BNG UAE

Lý do được đưa ra là Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm sang các vấn đề đối nội khi cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 đang đến gần. Điều này đồng nghĩa với việc các quan chức cấp cao của Mỹ sẽ có ít thời gian và nguồn lực chính trị hơn để dành cho việc chốt lại một thỏa thuận hòa bình.

Hai nguồn tin tiết lộ quan chức Mỹ và Ukraine đã thảo luận về khả năng tổ chức tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý vào tháng 5.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nắm rõ nội tình đàm phán lại mô tả khung thời gian do Mỹ đề xuất là "phi thực tế". Cơ quan bầu cử Ukraine ước tính cần khoảng 6 tháng để tổ chức một cuộc bầu cử trong điều kiện hiện tại.

"Mỹ đang rất vội" - một nguồn tin am hiểu vấn đề nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng dù cuộc bỏ phiếu có thể được tổ chức trong dưới 6 tháng, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian đáng kể.

Việc tổ chức một cuộc bầu cử như vậy đòi hỏi phải có các sửa đổi về mặt lập pháp, do Ukraine hiện hành quy định cấm tổ chức bỏ phiếu trong thời gian thiết quân luật. Ngoài ra, chi phí tổ chức cũng là một vấn đề lớn.

Một nguồn tin cho hay rằng Ukraine mong muốn có một lệnh ngừng bắn trong suốt quá trình vận động bỏ phiếu để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc trưng cầu dân ý.

"Lập trường của Kiev là không thể thỏa thuận bất cứ điều gì cho đến khi các đảm bảo an ninh cho Ukraine từ phía Mỹ và các đối tác được thiết lập" - nguồn tin này khẳng định.

Nhà Trắng đã từ chối bình luận về thông tin trên. Văn phòng Tổng thống Ukraine và Đại sứ quán Nga tại Washington cũng không phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters.

Vòng đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian đã kết thúc vào ngày 5-2 tại thủ đô Abu Dhabi, với kết quả 314 tù binh chiến tranh được trao trả và cam kết sớm nối lại thảo luận. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp 3 bên tiếp theo nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Mỹ.