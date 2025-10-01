Houthis trừng phạt các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ 01/10/2025 07:21

(PLO)- Lực lượng Houthis (Yemen) tuyên bố những cái tên nằm trong danh sách trừng phạt, bao gồm các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ, là những “thực thể thù địch” có thể bị tấn công.

Ngày 30-9, Trung tâm Điều phối Hoạt động Nhân đạo (HOCC) của lực lượng Houthis (Yemen) đã công bố lệnh trừng phạt đối với 13 công ty, 9 giám đốc điều hành và 2 tàu, thuyền của Mỹ, tuyên bố đó là những “thực thể thù địch” có thể trở thành mục tiêu tấn công, theo hãng tin Reuters.

Danh sách trừng phạt bao gồm các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ là Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips.

HOCC tuyên bố các thực thể bị lực lượng Houthi chỉ định “sẽ bị xử lý theo nguyên tắc đối đầu".

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Những người ủng hộ lực lượng Houthis giương cao vũ khí tại thủ đô Sanaa (Yemen) hồi tháng 9-2024. Ảnh: AFP

Động thái này làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn mới đối với an ninh hàng hải trong khu vực bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Houthis với Washington về việc không tấn công các tàu có liên hệ với Mỹ ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Kể từ năm 2023, Houthis đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu mà họ cho là có liên quan Israel với lý do thể hiện sự ủng hộ dành cho người Palestine ở Dải Gaza. Thỉnh thoảng, Houthis cũng đã tấn công các tàu tại Vịnh Aden.

Tuần này, một tàu chở hàng của Hà Lan ở Vịnh Aden đã bốc cháy sau một vụ tấn công bị nghi ngờ do Houthis thực hiện, khiến 2 thủy thủ bị thương.

Nhà phân tích độc lập Mohammed Albasha cho biết vẫn chưa rõ liệu thông báo trên của lực lượng Houthis có báo hiệu các cuộc tấn công sắp xảy ra hay không, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ vi phạm lệnh ngừng bắn do Oman làm trung gian vào tháng 5.

Chuyên gia Albasha cho biết Houthis coi các biện pháp này là sự đáp trả cho các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hồi tháng 9, chính quyền Tổng thống Mỹ áp đặt loạt biện pháp trừng phạt lên lực lượng Houthis. Trong thông báo, Bộ Tài Chính Mỹ cho biết gói biện pháp mới nhắm vào 32 cá nhân và thực thể, cùng 4 tàu, thuyền. Mục tiêu chính của trừng phạt là ngăn chặn các nguồn hỗ trợ tài chính và cung cấp vũ khí cho hoạt động quân sự của lực lượng Houthis.