Có tin Houthis tấn công 2 tàu trên Biển Đỏ sau đòn 'Lá cờ đen' của Israel 08/07/2025 07:08

Ông Moammar al-Eryani - Bộ trưởng Thông tin của chính phủ Yemen - nói rằng lực lượng Houthis đứng sau vụ tấn công một tàu vào hàng trên Biển Đỏ vào tối 7-7 (giờ địa phương), theo hãng tin AFP.

Theo công ty an ninh tư nhân Ambrey, tàu chở hàng Eternity C treo cờ Liberia, thuộc sở hữu của Hy Lạp, đang di chuyển về phía bắc để tới Kênh đào Suez thì bị các tay súng đi trên những chiếc thuyền nhỏ tấn công với sự hỗ trợ của các máy bay không người lái mang bom. Lực lượng an ninh trên tàu đã nổ súng đáp trả.

“Động cơ của con tàu được cho là đã bị vô hiệu hóa và Ambrey ghi nhận rằng tàu bắt đầu trôi tự do” - công ty này cho biết.

Tờ Politico dẫn lời các quan chức chính phủ Hy Lạp và chủ sở hữu con tàu rằng hai thành viên phi hành đoàn đã bị thương và hai thành viên mất tích sau vụ tấn công.

Houthis chưa bình luận về vụ việc.

Có tin Houthis tấn công hai tàu trên Biển Đỏ sau đòn không kích của Israel. Ảnh: AFP

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Houthis tuyên bố đã tấn công tàu chở hàng Magic Seas (thuộc sở hữu của Hy Lạp, treo cờ Liberia) bằng đạn pháo, tên lửa và các xuồng điều khiển từ xa chứa chất nổ, khiến tàu chìm trên Biển Đỏ.

Tuy nhiên, công ty Stem Shipping (Hy Lạp) - công ty điều hành tàu Magic Seas - nói với hãng tin Reuters rằng chưa thể xác minh thông tin tàu này đã bị đánh chìm sau khi bị Houthis tấn công.

Theo Stem Shipping, toàn bộ 22 thành viên thủy thủ đoàn đã được một tàu thương mại đi ngang qua cứu và dự kiến sẽ đến Djibouti (một quốc gia ở Đông Phi) vào cuối ngày 7-7.

Thông tin Houthis tấn công hai tàu trên Biển Đỏ ra sau khi Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn mang tên “Lá cờ đen” nhằm vào các cơ sở của Houthis ở Yemen rạng sáng 7-7 (giờ địa phương).

Loạt diễn biến trên chấm dứt khoảng nửa năm yên ắng trên Biển Đỏ.

Trước đó, các cuộc tấn công của Houthis từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024 đã làm gián đoạn tuyến vận tải biển giữa châu Âu và châu Á qua Kênh đào Suez.

Houthis đã thực hiện hơn 100 vụ tấn công nhằm vào tàu bè ở Biển Đỏ, Vịnh Aden và Eo biển Bab al-Mandab với lý do ủng hộ người Palestine sau xung đột Israel-Hamas. Tuy nhiên, các vụ tấn công này đã ngừng lại trong năm nay, với vụ cuối cùng được ghi nhận diễn ra vào tháng 12-2024.

Ngay sau thông tin Houthis tấn công tàu thứ hai, giá dầu Brent giao dịch tại Mỹ đã tăng 2,08%, lên mức 69,72 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 2,39%, đạt 68,09 USD/thùng.