Điểm lại các chiến dịch của Israel nhắm vào Tehran và trục kháng chiến Iran 07/07/2025 16:35

Chỉ trong vài tuần, Israel đã đồng loạt phát động ba chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza, Iran và Yemen.

Đó là các chiến dịch “Cỗ xe ngựa của Gideon” ở Dải Gaza ngày 18-5, “Sư tử trỗi dậy” tấn công Iran rạng sáng 13-6, mới nhất là chiến dịch “Lá cờ đen” không kích lực lượng Houthis tại Yemen sáng 7-7.

Các chiến dịch này không chỉ nhằm trực diện vào Tehran mà còn vào các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, cho thấy bước leo thang mới của Tel Aviv trong chiến lược đối phó Tehran và “trục kháng chiến” Iran.

Chiến dịch “Lá cờ đen” đánh Houthis

Rạng sáng 7-7 (giờ địa phương), Israel không kích hàng loạt cơ sở do lực lượng Houthis kiểm soát tại Yemen, theo trang tin Ynet.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz công bố chiến dịch mang tên “Lá cờ đen”, đồng thời cảnh báo rằng Tel Aviv sẽ tiếp tục hành động mạnh tay hơn nếu bị đe dọa.

Theo lực lượng Israel, các cuộc không kích nhằm vào các cảng Hodeida, Ras Isa, Salif và 1 trạm điện ở Ras Kanatib.

Lực lượng Không quân Israel chuẩn bị chiến đấu cơ vào tối 6-7 để không kích các mục tiêu của lực lượng Houthis tại Yemen vào rạng sáng 7-7. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Lực lượng Phòng vệ Israel cho rằng các cảng bị tấn công là nơi Houthis sử dụng để nhận vũ khí từ Iran, rồi dùng số vũ khí này thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Israel và các đồng minh của Tel Aviv, theo hãng tin The Week.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, một trong các mục tiêu bị đánh trúng ở cảng Ras Isa là tàu thương mại Galaxy Leader bị lực lượng Houthis bắt vào tháng 11-2023. Israel cáo buộc các chiến binh Houthis đã trang bị cho con tàu một hệ thống radar nhằm giám sát hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ và hỗ trợ các cuộc tấn công vào tàu thuyền thương mại.

Israel mô tả nhà máy điện Ras Katib là “mục tiêu hợp pháp” khi đóng vai trò là trung tâm cung cấp điện lớn cho các chiến dịch quân sự của Houthis.

“Đây là một ví dụ nữa cho thấy Houthis lợi dụng cơ sở hạ tầng dân sự” - theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Phần mình, lực lượng Houthis thừa nhận có xảy ra không kích nhưng không nêu chi tiết về thương vong hay thiệt hại.

Ông Yahya Saree - phát ngôn viên quân sự của Houthis - nói rằng lực lượng phòng không Houthis đã đối đầu cuộc tấn công của Israel bằng các tên lửa đất đối không do họ tự sản xuất.

Các đợt không kích của Israel là phản ứng sau vụ tàu Magic Seas mang cờ Liberia bị tấn công vào ngày 6-7 khi đang di chuyển trên Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey cho biết con tàu trúng đạn từ súng bộ binh, súng phóng lựu và các xuồng không người lái chứa bom.

Houthis lên tiếng nhận trách nhiệm và gọi đây là hành động ủng hộ người Palestine trong chiến sự giữa Israel và Hamas. Lực lượng này tuyên bố tàu Magic Seas “đáp ứng tiêu chí” để trở thành mục tiêu của Yemen.

Chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” tấn công hàng loạt mục tiêu tại Iran

Rạng sáng 13-6, Israel kích hoạt chiến dịch quân sự mang tên “Sư tử trỗi dậy” nhằm tấn công Iran bằng hai mũi giáp công tách biệt nhưng bổ trợ nhau, theo tờ The Times of Israel.

Đòn đánh được chuẩn bị kỹ lưỡng, huy động lực lượng lớn và nhắm thẳng vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự trọng yếu trên khắp lãnh thổ Iran.

Vệt tên lửa trên bầu trời TP Netanya (Israel) trong đợt tập kích của Iran ngày 21-6, trong khuôn khổ chiến dịch "Sư tử trỗi dậy". Ảnh: Jack Guez/AFP

Mũi tấn công đầu tiên do các đội máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ đánh vào các radar phòng không, bệ phóng tên lửa và các nút liên lạc của Iran. Hoạt động này được tiến hành với sự phối hợp của các biệt kích Israel, vốn được cho là đã được bố trí sẵn bên trong lãnh thổ Iran trong nhiều tháng trước đó.

Vài phút sau, hơn 200 máy bay chiến đấu Israel - phần lớn là tiêm kích tàng hình F-35 - được triển khai đồng loạt, thả hơn 330 quả bom vào hơn 100 mục tiêu hạt nhân và quân sự Iran.

Một quan chức an ninh Israel nói với The Times of Israel rằng Israel đã mất nhiều năm để chuẩn bị cho chiến dịch này nhằm chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Trong những tháng gần đây, các giai đoạn chuẩn bị cuối cùng đã được đẩy nhanh. Một quan chức an ninh Israel nói với The Washington Post rằng giai đoạn này bao gồm việc tuyển dụng các biệt kích của cơ quan tình báo Mossad để tuồn lậu một lượng lớn vũ khí đặc biệt vào Iran, phân tán chúng khắp nước này và sẵn sàng phóng vào các mục tiêu đã định.

Ở giai đoạn cuối của kế hoạch, các biệt kích Mossad đã lập một căn cứ UAV sâu trong Iran, gần Tehran. Khi chiến dịch bắt đầu, các UAV tại đây được kích hoạt, đánh vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo mà Iran dùng để nhắm vào Israel.

Bên cạnh đó, biệt kích Mossad cùng các phương tiện chở hệ thống vũ khí của Israel cũng được bí mật đưa vào Iran. Họ triển khai các hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác tại những khu vực trống trải gần các hệ thống tên lửa đất đối không nhằm vô hiệu hóa khả năng phòng không của Iran khi máy bay Israel không kích.

Ngoài ra, để phá các hệ thống phòng không khác có thể được dùng chống lại máy bay Israel, Mossad triển khai các hệ thống tấn công và công nghệ tiên tiến trên các phương tiện. Quan chức an ninh Israel cho biết Mossad đã cài chất nổ trên các xe tải vận chuyển tên lửa của Iran.

Chiến dịch “Cỗ xe ngựa của Gideon” ở Gaza

Chiến dịch “Cỗ xe ngựa của Gideon” (Gideon’s Chariots) bắt đầu vào ngày 18-5. Đây là một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn do Israel phát động nhằm vào cả khu vực phía nam và phía bắc Gaza, theo hãng tin Al Jazeera.

Chiến dịch này đánh dấu một đợt tấn công quy mô lớn, diễn ra sau khi các cuộc không kích của Israel trước đó gây nhiều thương vong ở Gaza và làm hệ thống y tế Gaza kiệt quệ nghiêm trọng. Chiến dịch này đồng loạt nhắm vào cả miền nam và miền bắc Gaza.

Chiến dịch bắt đầu đúng thời điểm vòng đàm phán ngừng bắn thứ hai giữa Israel và Hamas kết thúc tại Doha (thủ đô Qatar) vào hôm 17-5.

Tìm kiếm nạn nhân sau một cuộc không kích ở trại tị nạn Jabalia (phía bắc Dải Gaza) ngày 15-5. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Giới quan sát ghi nhận Israel thường đẩy mạnh tấn công trong lúc đàm phán đang diễn ra. Phía Israel cho biết chiến dịch lần này nhằm gây “áp lực cực lớn” lên Hamas.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu phát động đợt tấn công ngay sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến ba nước Trung Đông gồm Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Israel tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là mở rộng “kiểm soát tác chiến” tại Gaza. Ngoài ra, chiến dịch còn nhằm giải cứu những con tin còn bị giữ tại Gaza và đánh bại Hamas.

Lực lượng Phòng vệ Israel hôm 2-7 đã thông báo kết thúc chiến dịch “Cỗ xe ngựa của Gideon”, đồng thời tuyên bố chuyển sang giai đoạn tác chiến mới mang tên “Sư tử kiêu hãnh” (The Proud Lion) nhằm gia tăng sức ép với lực lượng Hamas, theo hãng tin Shafaq.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết chiến dịch mới theo đuổi hai mục tiêu chính: giải cứu con tin bị Hamas bắt giữ và xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện của nhóm này tại Gaza.

“Chúng tôi sẽ không lùi bước trước mục tiêu đó" - ông Katz tuyên bố khi đến thăm binh sĩ Israel đang đồn trú tại TP Rafah, miền nam Gaza.