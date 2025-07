VIDEO: Lãnh tụ tối cao Iran lần đầu xuất hiện sau cuộc chiến với Israel 06/07/2025 06:44

Ngày 5-6, Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei lần đầu tiên xuất hiện trong một sự kiện đông người kể từ sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel nổ ra và ngừng bắn hồi tháng trước, các cơ quan truyền thông nhà nước Iran như tờ Tehran Times và trang web chính thức của ông Ali Khamenei đưa tin.

Sau nhiều tuần ở trong hầm trú ẩn kể từ khi Israel phát động chiến dịch Sư tử trỗi dậy ngày 13-6 nhắm vào Iran, tối 5-7, ông Khamenei đã tham dự một buổi lễ Ashura thường niên của người Hồi giáo Shiite (Shia), vốn là ngày linh thiêng nhất trong lịch Hồi giáo Shiite.

Khoảnh khắc Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei bước vào buổi lễ Ashura. Nguồn: PRESS TV/X

Những người tham dự lễ này đã hô vang "Heydar, Heydar" một tiếng hô xung trận của người Shiite, khi ông Khamenei bước vào. Ông Khamenei vẫy tay và ngồi ở một bên sân khấu nhưng không phát biểu trước công chúng.

Vì lý do an ninh, kể từ khi chiến dịch Sư tử trỗi dậy của Israel bắt đầu, ông Ali Khamenei đã phát đi các thông điệp được ghi hình sẵn tại một địa điểm an toàn chứ không xuất hiện trước công chúng.

Ông Omid Memarian, chuyên gia về Iran tại tổ chức DAWN chuyên về chính sách đối ngoại Mỹ có trụ sở tại Mỹ, cho rằng “sự xuất hiện của ông Ali Khamenei tại buổi lễ tôn giáo Ashura sau nhiều tuần vắng bóng trước công chúng chắc chắn sẽ tiếp thêm sinh lực cho Iran”.

"Nó cũng sẽ cho phép Iran truyền bá câu chuyện của mình rằng cả Washington và Tel Aviv đều không thể phá bỏ được thể chế cầm quyền đất nước này” - ông Memarian nhận định.