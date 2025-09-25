UAV Houthis vượt hệ thống phòng không Israel, khiến 22 người bị thương 25/09/2025 08:13

(PLO)- Israel tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ cuộc tấn công bằng UAV của lực lượng Houthis khiến 22 người bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết một máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Yemen đã tấn công TP Eilat ở miền Nam nước này sau khi hệ thống phòng không không thể đánh chặn nó hôm 24-9.

Lực lượng cứu hộ Israel báo cáo rằng ít nhất 22 người bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch, theo kênh Al Jazeera.

TP Eilat ở miền Nam Israel. Ảnh: Raquel Frohlich/Alamy

Lực lượng Houthis đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

"Chiến dịch được thực hiện bằng một số máy bay không người lái và đã đạt được mục tiêu thành công" - ông Yahya Saree, phát ngôn viên của Houthis, nói.

"Chúng tôi đã tấn công một số mục tiêu của Israel ở khu vực Umm al-Rashrash và Bir al-Saba [nay được gọi là Beersheba]” - ông Saree nói thêm.

Sau đó trong ngày, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào vào các thành phố của Israel sẽ phải gánh chịu "một đòn đau đớn" đối với Houthis.

Ông Netanyahu cho biết ông đã yêu cầu lực lượng xem xét các biện pháp ứng phó với các mối đe dọa trên không.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cũng cảnh báo lực lượng Houthis, nói rằng họ sẽ "học được bài học đắt giá".

"Những kẻ khủng bố Houthi từ chối học hỏi từ Iran, Lebanon và Gaza. Bất cứ ai làm hại Israel sẽ bị đáp trả gấp bảy lần" - ông Katz viết trên mạng xã hội X.

Lực lượng Houthis đã phóng tên lửa và UAV hàng nghìn km về phía bắc hướng tới Israel, mà nhóm này cho là hành động thể hiện sự đoàn kết với người Palestine. Hầu hết hàng chục tên lửa và UAV được phóng đi đều bị đánh chặn hoặc rơi xuống gần lãnh thổ Israel.

Israel đã trả đũa bằng cách ném bom các khu vực do Houthis kiểm soát ở Yemen, bao gồm cảng Hodeidah chiến lược.