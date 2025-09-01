Houthis bắt loạt nhân viên Liên Hợp Quốc 01/09/2025 05:17

(PLO)- Hiện chưa rõ việc bắt giữ các nhân viên Liên Hợp Quốc có liên quan cuộc không kích của Israel khiến loạt lãnh đạo cấp cao của lực lượng Houthis (Yemen) thiệt mạng hay không.

Ngày 31-8, người phát ngôn của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) nói với đài CNN rằng văn phòng của hai cơ quan này tại thủ đô Sanaa (Yemen) đã bị lực lượng vũ trang Houthis đột kích.

Theo những người phát ngôn này, văn phòng đại diện của WFP và UNICEF đã bị “lực lượng an ninh địa phương xông vào" vào sáng 31-8 (giờ địa phương). Một nhân viên của WFP và một số nhân viên của UNICEF đã bị bắt.

Lực lượng Houthis đã đột kích và bắt hàng chục nhân viên Liên Hợp Quốc tại thủ đô Sanaa (Yemen). Ảnh: Yahya Arhab/EPA

Ông Hans Grundberg - đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen - sau đó xác nhận rằng ít nhất 11 nhân viên Liên Hợp Quốc đã bị bắt, đồng thời cho biết ông "mạnh mẽ" lên án các vụ bắt giữ, cũng như việc cưỡng bức xâm nhập vào trụ sở Liên Hợp Quốc.

WFP và UNICEF đang "khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin" từ chính quyền địa phương. Người phát ngôn hai cơ quan này cho biết thêm ưu tiên trước mắt là sự an toàn của nhân viên.

Vụ đột kích diễn ra một ngày sau khi Houthis xác nhận Thủ tướng của chính quyền Houthis tại Yemen - ông Ahmed al-Rahawi cùng một số bộ trưởng đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa vào ngày 28-8.

Hiện chưa rõ liệu các cuộc đột kích có liên quan các cuộc tấn công của Israel hay không. Lực lượng Houthis trước đây đã nhắm mục tiêu vào Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Ông Moammar al-Eryani - Bộ trưởng Thông tin của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận - ngày 31-8 đã lên án mạnh mẽ hành động của Houthis, hãng thông tấn nhà nước Yemen SABA NEWS đưa tin.