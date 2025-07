Mỹ: Houthis bắt thủy thủ làm con tin sau khi tấn công tàu trên Biển Đỏ 10/07/2025 08:30

Ngày 9-7, Đại sứ quán Mỹ tại Yemen cho biết lực lượng vũ trang Hồi giáo Houthis đã bắt một số thành viên thủy thủ đoàn của một tàu chở hàng treo cờ Liberia mà nhóm này tấn công ở Biển Đỏ hồi đầu tuần, theo tờ The New York Times.

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi Houthis trả tự do cho các thủy thủ này ngay lập tức và vô điều kiện. Theo Đại sứ quán Mỹ, những hành động của Houthis tiếp tục cho thế giới thấy lý do tại sao Mỹ đã đúng khi gắn nhãn đây là một tổ chức khủng bố.

Trước đó, hôm 8-7, tại một cuộc họp của Liên Hợp Quốc, các quan chức Liberia cho biết Houthis đã tấn công tàu chở hàng Eternity C, treo cờ Liberia đang di chuyển trên Biển Đỏ, khiến 3 thủy thủ thiệt mạng và 2 người bị thương. Sau khi bị Houthis tấn công, 6 thủy thủ đã được cứu.

Theo phái bộ hải quân Liên minh châu Âu (EU) tại Biển Đỏ, tàu Eternity C có 22 thủy thủ, trong đó có 21 người Philippines và 1 người Nga, cùng với một đội an ninh gồm 3 thành viên.

Hình ảnh do Trung tâm truyền thông Ansarullah của Houthis công bố cho là tàu Eternity C bị chìm sau khi bị nhóm này tấn công. Ảnh: HOUTHI ANSARULLAH MEDIA CENTRE/AFP

Trong diễn biến liên quan, ngày 9-7, người phát ngôn lực lượng Houthis - ông Yahya al-Sarea cho biết lực lượng này đã tấn công tàu Eternity C bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vì cho rằng con tàu đang trên đường đến cảng của Israel.

Ông al-Sarea cho biết sau vụ tấn công, Houthis đã “phản ứng để giải cứu một số thủy thủ đoàn trên tàu, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và đưa họ đến nơi an toàn”.

Ông al-Sarea không nói rõ Houthis đã di chuyển bao nhiêu thành viên phi hành đoàn, đưa họ đi đâu hoặc khi nào họ sẽ được thả.

Trước đó, hôm 8-7, quan chức chính trị cấp cao của Houthis - ông Mohammed al-Bukhaiti từ chối bình luận về vụ tấn công nhưng nói với tờ The New York Times rằng nhóm này "quan tâm đến sự an toàn của các thủy thủ".

Hồi năm 2023, Houthis đã chiếm giữ tàu hàng Galaxy Leader treo cờ của Bahamas được cho là đang tới Israel và bắt phi hành đoàn làm con tin trong hơn một năm.