Thủ tướng và nhiều bộ trưởng chính quyền Houthis thiệt mạng sau đòn không kích của Israel 31/08/2025 05:43

(PLO)- Thủ tướng và nhiều bộ trưởng chính quyền Houthis tại Yemen đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa (Yemen).

Thủ tướng của chính quyền Houthis tại Yemen - ông Ahmed al-Rahawi cùng một số bộ trưởng đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa (Yemen), kênh Al Jazeera dẫn lời một quan chức Houthis cho biết hôm 30-8.

Ông al-Rahawi, người giữ chức thủ tướng tại những khu vực do Houthis kiểm soát ở Yemen, đã bị nhắm mục tiêu cùng các thành viên khác trong chính quyền do Houthis lãnh đạo khi đang tham dự một hội thảo vào ngày 28-8.

“Chúng ta sẽ báo thù, và từ trong những vết thương sâu thẳm, chúng ta sẽ rèn nên chiến thắng” - ông Mahdi al-Mashat, chủ tịch Hội đồng Chính trị Tối cao của Houthis, nói khi xác nhận cái chết của các quan chức Houthis.

Thủ tướng của chính quyền Houthis tại Yemen - ông Ahmed al-Rahawi. Ảnh: Mohammed Huwais/AFP

Trong tuyên bố ngày 30-8, Houthis cho biết chính phủ và các cơ quan của nhóm này vẫn có khả năng duy trì hoạt động sau cuộc tấn công chết người của Israel.

“Máu của những liệt sĩ vĩ đại sẽ là nhiên liệu và động lực để tiếp tục con đường này” - tuyên bố viết.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Các hãng truyền thông Israel dẫn nguồn tin rằng quân đội Israel đã tấn công toàn bộ nội các Houthis, bao gồm thủ tướng và 12 bộ trưởng.

Hãng Reuters dẫn nguồn tin rằng bộ trưởng năng lượng, ngoại giao và thông tin của Houthis nằm trong số những người thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel mô tả cuộc tấn công là một “chiến dịch phức tạp” có được nhờ hoạt động tình báo và ưu thế trên không.

Israel cho biết cuộc tấn công vào Sanaa nhắm vào “một mục tiêu quân sự của chế độ khủng bố Houthis”.

Trong những tháng gần đây, Israel liên tục tấn công các vị trí của Houthis, sau khi nhóm này tiến hành các đòn tập kích vào Israel và vào tàu thuyền phương Tây ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Hôm 27-8, Houthis tuyên bố nhận trách nhiệm về một vụ tấn công bằng tên lửa vào miền nam Israel, nhưng phía Israel cho biết đã đánh chặn tên lửa.

Vụ tấn công ngày 28-8 diễn ra bốn ngày sau các đợt không kích của Israel vào Sanaa, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.