Ông Trump chủ trì cuộc họp chính sách về xung đột Israel-Hamas 28/08/2025 05:34

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì một cuộc họp về xung đột Israel-Hamas trong bối cảnh tình hình Dải Gaza ngày càng nghiêm trọng khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ ba.

Ngày 27-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì một cuộc họp về xung đột Israel-Hamas với sự tham gia ý kiến của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cựu đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Jared Kushner, hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng.

Theo quan chức này, ông Trump, các quan chức cấp cao Nhà Trắng, ông Blair và ông Kushner đã thảo luận mọi khía cạnh của vấn đề Gaza, bao gồm tăng cường viện trợ lương thực, cuộc khủng hoảng con tin, kế hoạch hậu chiến và nhiều vấn đề khác.

Quan chức mô tả buổi họp “chỉ đơn thuần là một cuộc họp chính sách”, kiểu họp mà ông Trump và đội ngũ của ông thường xuyên tổ chức.

Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định ông mong muốn chiến tranh sớm kết thúc, đem lại hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người trong khu vực. Hiện tại, Nhà Trắng chưa có thêm thông tin nào để chia sẻ về cuộc họp này” - vị quan chức nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Kushner - con rể ông Trump, từng là cố vấn cấp cao Mỹ về các vấn đề Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Còn ông Blair, người từng làm thủ tướng Anh trong thời kỳ chiến tranh Iraq năm 2003, cũng đã hoạt động tích cực trong các vấn đề Trung Đông.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước đó đã thông báo về cuộc họp.

“Đây là một kế hoạch rất toàn diện mà chúng tôi đang xây dựng cho tương lai Gaza, và nhiều người sẽ thấy nó mạnh mẽ ra sao, thiện chí như thế nào, và nó phản ánh mục đích nhân đạo của Tổng thống Trump trong vấn đề này” - ông Witkoff nói với đài Fox News hôm 26-8.

Cuộc họp của ông Trump diễn ra vài ngày sau khi Hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) của Liên Hợp Quốc ra báo cáo xác định rằng TP Gaza và các khu vực lân cận chính thức rơi vào nạn đói, và tình trạng này có khả năng lan rộng.

Ngày 27-8, Israel đã yêu cầu IPC rút lại báo cáo, đồng thời cho rằng đánh giá này là “sai lầm nghiêm trọng”.

“Báo cáo này có sai sót nghiêm trọng, thiếu chuyên nghiệp và không đạt chuẩn mực cần có đối với một tổ chức quốc tế được giao trọng trách nặng nề như vậy” - ông Eden Bar Tal, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Israel, viết trong thư gửi IPC.

Bức thư cáo buộc IPC đã rời bỏ chính các tiêu chuẩn của mình, cho rằng dữ liệu bị thêu dệt, lựa chọn có chủ đích hoặc bỏ qua. Ông Tal cảnh báo rằng nếu trong vòng hai tuần không có báo cáo mới, Israel sẽ kêu gọi các nhà tài trợ của IPC ngừng cấp kinh phí.

Cũng trong ngày 27-8, Giáo hoàng Leo XIV đã đưa ra một “lời kêu gọi mạnh mẽ” gửi đến cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột gần hai năm giữa Israel và Hamas.

“Tôi một lần nữa đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ để cuộc xung đột tại Thánh địa có thể chấm dứt, cuộc xung đột đã gây ra biết bao kinh hoàng, tàn phá và chết chóc” - Giáo hoàng nói trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Vatican.

“Tôi khẩn cầu rằng tất cả các con tin phải được trả tự do, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn phải được thiết lập, việc đưa viện trợ nhân đạo an toàn phải được tạo điều kiện, và luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng đầy đủ” - Giáo hoàng nói thêm.

Giáo hoàng không nêu đích danh Israel hay Hamas, nhưng khẳng định luật pháp quốc tế yêu cầu “nghĩa vụ bảo vệ dân thường, cấm trừng phạt tập thể, cấm sử dụng vũ lực bừa bãi, và cấm cưỡng bức di dời dân cư”.