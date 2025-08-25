Israel hứng 'cơn giận dữ' trong lẫn ngoài vì Gaza 25/08/2025 14:00

(PLO)- Chiến dịch tấn công TP Gaza vấp phải sự phản đối từ nhiều thành viên lực lượng Israel và sự cảnh báo mạnh từ các tổ chức quốc tế về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang trầm trọng tại Dải Gaza.

Tuần qua, Israel bắt đầu cuộc tấn công TP Gaza (bắc Gaza). Theo đài CNN, trước khi cuộc tấn công này bắt đầu, Israel đã triệu tập hàng chục ngàn quân dự bị để tham gia vào chiến dịch.

Việc tiếp quản TP Gaza sẽ đòi hỏi lực lượng Israel phải huy động thêm 60.000 quân dự bị và kéo dài thời gian phục vụ của 20.000 quân nữa. Trong khi đó, lực lượng Israel cũng cho biết họ đã phát cảnh báo tới các quan chức y tế và các tổ chức viện trợ quốc tế ở miền bắc Gaza lên kế hoạch di dời hàng loạt người dân Gaza, trước khi kế hoạch của Israel bắt đầu.

Tuy nhiên, từ khi chưa bắt đầu, kế hoạch đã vấp phải sự phản đối từ một bộ phận trong chính lực lượng Israel, đồng thời đối mặt lời cảnh báo của cộng động quốc tế về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Gaza.

Lực lượng Israel tại TP Gaza (bắc Gaza) vào tháng 8. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Tiếng nói bên trong lực lượng Israel

Đầu tháng này, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel – Trung tướng Eyal Zamir đã phát biểu trước nội các an ninh rằng lực lượng nước này đang phải đối mặt tình trạng hao mòn và kiệt sức vì cuộc chiến ở Gaza.

Lực lượng Israel có số lượng thường trực tương đối nhỏ, chủ yếu là lính nghĩa vụ. Để tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến ở Gaza, Israel phải dựa vào lực lượng dự bị.

Sau khi nội các an ninh phê duyệt chiến dịch tấn công TP Gaza, Soldiers for Hostages – một tổ chức binh sĩ dự bị nhỏ ở Israel – tiếp tục kêu gọi binh lính từ chối lệnh nhập ngũ.

Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel – Trung tướng Dan Halutz dự đoán sẽ có nhiều lính dự bị không tham gia nhiệm vụ.

"Tôi tin rằng một số người trong số họ sẽ ở nhà. Cuộc chiến đã kết thúc một năm trước" – ông Halutz nói, ám chỉ phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc.

Ông Halutz cũng khuyến khích lực lượng dự bị "hành động theo lương tâm, theo quy tắc của riêng họ".

Anh Avshalom Zohar Sal là quân nhân đã phục vụ hơn 300 ngày tại Gaza trong 4 lần triển khai khác nhau. Lần triển khai gần đây nhất của anh chỉ mới kết thúc 1 tháng trước. Hiện anh không còn muốn quay trở lại tiền tuyến, đặc biệt để phục vụ cho một chiến dịch ở TP Gaza.

"Tôi hơi sốc khi chúng ta vẫn đang nói về cuộc chiến lẽ ra đã kết thúc từ lâu này" – anh Zohar Sal nói với đài CNN.

Anh kể rằng những nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm từ 1 năm trước và ngày càng lớn dần. Các thành viên khác trong đơn vị của anh cũng có cùng lo lắng tương tự.

"Tôi nghĩ quyết định này là một bản án tử hình dành cho các con tin. Chính phủ đã nói đi nói lại rằng chúng ta có 2 nhiệm vụ cho cuộc chiến này: giành lại tự do cho con tin và đánh bại Hamas. Giờ đây, điều đó giống như nói với chúng ta rằng chỉ có một mục tiêu, mà tôi tin là không thể đạt được: đánh bại Hamas. Và ngay cả chiến dịch này cũng không thể đánh bại Hamas" – anh Zohar Sal nói.

Xe tăng của Israel tại Gaza vào tháng 8. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Thực tế báo động từ Gaza

Tại Gaza, nhiều cảnh báo cũng đang cho thấy cuộc chiến hiện tại không nên tiếp tục diễn ra.

Hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) của Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 22-8 tuyên bố rằng một số khu vực ở Gaza, bao gồm TP Gaza, đang chính thức trải qua nạn đói "do con người gây ra", đồng thời cảnh báo thêm rằng tình hình dự kiến ​​sẽ còn tồi tệ hơn sau nhiều tháng xung đột không ngừng nghỉ.

"Vì nạn đói này hoàn toàn do con người gây ra, nên nó có thể được ngăn chặn và đảo ngược. Thời gian để tranh luận và do dự đã qua, nạn đói đang hiện hữu và đang lan rộng nhanh chóng. Không ai nên nghi ngờ rằng cần phải có một phản ứng ngay lập tức, trên quy mô lớn" – IPC cảnh báo.

IPC kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Tổ chức này cho rằng nếu không có lệnh ngừng bắn cho phép viện trợ nhân đạo đến được với tất cả mọi người ở Dải Gaza, "những cái chết không thể tránh khỏi sẽ tăng theo cấp số nhân".

Cơ quan Điều phối các Hoạt động của Chính phủ tại các Lãnh thổ (COGAT) – cơ quan Israel được giao nhiệm vụ hỗ trợ phân phối viện trợ tại Gaza – đã bác bỏ báo cáo của IPC, cho rằng báo cáo này "dựa trên dữ liệu thiên vị, phiến diện và thông tin hời hợt có nguồn gốc từ Hamas".

COGAT cho biết "cách tiếp cận phiến diện" của IPC hoàn toàn bỏ qua những nỗ lực nhân đạo sâu rộng đã được thực hiện tại Gaza". Cơ quan này cũng khẳng định báo cáo đã bỏ qua thông tin do Israel cung cấp cho các tác giả.

Tuy nhiên, các nhóm viện trợ, LHQ và những lời khai cùng hình ảnh đau lòng từ Gaza đã vẽ nên một bức tranh khác.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres cho biết nạn đói được báo cáo ở Gaza là "một thảm họa do con người gây ra, một bản cáo trạng về đạo đức và là sự thất bại của chính nhân loại".

Ông Tom Fletcher - điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ - kêu gọi thế giới đọc báo cáo của IPC "từ đầu đến cuối".

Người dân Gaza nhận thực phẩm cứu trợ tại một điểm phân phối ở TP Gaza hôm 23-8. Ảnh: Al-Qatta/AFP

"Hãy đọc nó trong đau buồn và tức giận, không phải bằng lời nói và con số mà bằng tên tuổi và mạng sống. Đừng nghi ngờ gì về lời chứng không thể chối cãi này. Đó là một nạn đói, nạn đói ở Gaza. Nạn đói mà chúng ta có thể đã ngăn chặn được nếu được phép. Vậy mà lương thực vẫn chất đống ở biên giới do sự cản trở có hệ thống của Israel" – ông Fletcher nói hôm 22-8.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Nông lương LHQ (FAO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đều khẳng định rằng "nạn đói phải được chấm dứt bằng mọi giá" và bày tỏ quan ngại sâu sắc về chiến dịch hiện tại của Israel tại TP Gaza.