Cả triệu người xuống đường khắp Israel kêu gọi chính phủ chấm dứt xung đột ở Dải Gaza 18/08/2025 08:16

(PLO)- Khoảng 1 triệu người biểu tình đã xuống đường ở khắp nơi trên Israel kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và đảm bảo những con tin còn lại sớm được trả tự do.

Hàng trăm nghìn cho đến khoảng 1 triệu người Israel đã tham gia biểu tình toàn quốc vào ngày 17-8 nhằm kêu gọi chính phủ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấm dứt xung đột ở Dải Gaza để đảm bảo việc những con tin còn lại được trả tự do, theo tờ The Times of Israel.

Cả triệu người xuống đường

Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích Israel - tổ chức đại diện cho một số gia đình của những người bị bắt làm con tin - ước tính khoảng 1 triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp đất nước trong suốt cả ngày 17-8.

Tổ chức này cũng cho biết đã có hơn nửa triệu người tham gia cuộc mít tinh tại trung tâm Tel Aviv kêu gọi chính phủ chấm dứt xung đột ở Dải Gaza vào tối cùng ngày. Phía cảnh sát Israel chưa đưa ra thống kê về số lượng người biểu tình.

Người biểu tình tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv nhằm kêu gọi chính phủ chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, ngày 17-8. Ảnh: Chaim Goldberg/ Flash90

Các cuộc biểu tình lớn khác diễn ra ở các thành phố như Jerusalem, Haif và Beersheba. Nhiều nhóm biểu tình trong suốt buổi sáng ngày 17-8 đã tiến hành chặn đường cao tốc nối Jerusalem và Tel Aviv cũng như những tuyến đường lớn khác ở miền bắc và nam Israel.

Tổng thống Israel tham gia cùng người biểu tình

Nhiều người biểu tình cũng đã tập trung bên ngoài nhà của một số bộ trưởng chính phủ Israel. Trong khi đó, hàng trăm người gồm cả gia đình của các con tin đã tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv cùng một số quan chức Israel.

Phát biểu tại quảng trường, Tổng thống Israel - ông Isaac Herzog cho biết mọi người dân Israel đều đồng lòng mong muốn mọi con tin được trở về nhà càng sớm càng tốt.

Hàng trăm doanh nghiệp, trường đại học, công ty công nghệ và các tổ chức khác ở Israel đã thông báo rằng họ sẽ tham gia cuộc biểu tình hoặc sẽ cho phép nhân viên tham gia nếu họ muốn.

“Hôm nay, mọi thứ dừng lại để tưởng nhớ giá trị cao nhất: tính thiêng liêng của sự sống” - hãng tin Reuters dẫn lời của bà Anat Angrest, mẹ của con tin Matan Angrest.

Cảnh sát Israel cho biết đến 2 giờ chiều (giờ địa phương), 38 người biểu tình đã bị bắt giữ với lý do chặn đường và xô xát với cảnh sát. Bên ngoài Jerusalem, cảnh sát đã phải triển khai vòi rồng để giải tán những người biểu tình cố thủ trong một đường hầm trên tuyến đường dẫn đến thủ đô.

Cuộc biểu tình quy mô lớn ở Israel được Hội đồng Tháng Mười Israel khởi xướng. Nhóm này gồm các thành viên gia đình của các con tin, những người thiệt mạng cũng như những người sống sót sau vụ nhóm vũ trang Hamas tấn công Israel ngày 7-10.

Cuộc biểu tình nhằm kêu gọi chính phủ chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, sau khi Nội các an ninh Israel ngày 8-8 đã phê chuẩn kế hoạch tăng cường hoạt động quân sự ở Dải Gaza, trong đó Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chiếm giữ và tiếp quản TP Gaza ở phía bắc vùng đất này.

Người biểu tình tập trung trong một đường hầm giao thông tại Jerusalem, ngày 17-8. Ảnh: Menahem Kahana/AFP

Nhiều người dân Israel lo ngại động thái trên có thể đe dọa tính mạng những con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ.

Ông Netanyahu: Quyết tâm kiểm soát TP Gaza

Phản ứng trước các cuộc biểu tình, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh chính phủ của ông "quyết tâm thực hiện" quyết định để IDF chiếm giữ TP Gaza.

“Những ai hôm nay kêu gọi chấm dứt xung đột ở Dải Gaza mà không đánh bại Hamas thì không chỉ đang củng cố lập trường của Hamas và trì hoãn việc thả con tin, mà còn đảm bảo rằng những nỗi kinh hoàng của ngày 7-10 sẽ tái diễn” - ông nói.

Cùng ngày, lực lượng Hamas đã phản ứng trước việc IDF cung cấp lều và các thiết bị trú ẩn nhằm di dời người dân xuống miền nam Dải Gaza, cho rằng động thái này là một “sự lừa dối trắng trợn” và rằng kế hoạch của Israel đồng nghĩa với một “làn sóng diệt chủng và trục xuất mới”.

Trước đó, Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ tại các Lãnh thổ (COGAT) trực thuộc Bộ Quốc phòng Israel ngày 16-8 tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp lều trại và thiết bị trú ẩn cho người dân Gaza bắt đầu từ ngày 17-8.

COGAT cho biết việc cung cấp "như một phần trong công tác chuẩn bị của IDF nhằm di dời dân chúng khỏi các khu vực chiến sự đến phía nam Dải Gaza để bảo vệ họ”.