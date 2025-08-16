Israel và cuộc khủng hoảng uy tín chưa tiền lệ 16/08/2025 15:30

(PLO)- Chính phủ Israel đối mặt áp lực từ bên ngoài khi nhiều đồng minh lên tiếng phản đối cuộc chiến Gaza, trong khi người dân trong nước kêu gọi nhanh chóng kết thúc xung đột để giải cứu con tin.

Đầu tháng 8, sau cuộc họp kéo dài 10 tiếng, nội các an ninh Israel phê duyệt kế hoạch mở rộng chiến sự bằng cách kiểm soát toàn bộ TP Gaza (phía bắc Dải Gaza), theo đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Đến hôm 14-8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel đang huy động tất cả lực lượng và chuẩn bị với "sức mạnh to lớn để thực hiện quyết định của nội các".

Kế hoạch tiếp quản TP Gaza bằng quân sự, cùng với tình hình nạn đói đang lan rộng ở dải đất này đang đẩy Israel vào một cuộc khủng hoảng uy tín chưa từng có tiền lệ.

Theo tờ The Conversation, dù đã được Mỹ hỗ trợ về nhiều mặt, cuộc khủng hoảng này vẫn đang ngày càng nghiêm trọng và có thể khiến uy tín của Israel khó có thể phục hồi trong thời gian dài.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Israel đối mặt áp lực quốc tế và trong nước. Ảnh: ABC NEWS

Israel đối mặt áp lực quốc tế

Những tuần gần đây, nhiều đồng minh của Israel tại phương Tây đã bắt đầu có những hành động thể hiện sự phản đối với nước này.

Trong tháng 7, Pháp tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Anh và Canada tuyên bố sẽ thực hiện bước đi tương tự. Trong khi đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ám chỉ rằng việc nước ông công nhận Nhà nước Palestine chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong một động thái khác, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã kêu gọi đình chỉ thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Israel. Trong khi đó, Hà Lan đã cấm Bộ trưởng Tài chính Israel – ông Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel – ông Itamar Ben-Gvir nhập cảnh vào nước này vì vai trò của họ trong tình hình "không thể chịu đựng được và không thể bào chữa" ở Gaza.

Israel và Mỹ đã bác bỏ tất cả những cáo buộc và động thái này.

Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò của công ty tư vấn Gallup hồi tháng 3, chưa đến một nửa người Mỹ có thiện cảm với Israel.

Sự bất mãn này cũng đã được một số nhà tư tưởng và người ủng hộ ông Trump lên tiếng. Trong số này có chiến lược gia chính trị Steve Bannon và nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa có quan điểm cứng rắn Marjorie Taylor Greene. Ông Trump thậm chí đôi lúc cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với ông Netanyahu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào tháng 4. Ảnh: Saul Loeb/AFP

Vào cuối tháng 7, trả lời trước báo giới, ông Trump cho biết ông tin rằng đang có nạn đói ở Gaza, khác với quan điểm của ông Netanyahu về tình hình này.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của tổ chức nghiên cứu Pew (Mỹ), quan điểm quốc tế về Israel hiện không mấy lạc quan. Phần lớn những người được khảo sát vào đầu năm 2025 tại các quốc gia như Hà Lan, Nhật, Tây Ban Nha, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển cho biết họ có cái nhìn không mấy thiện cảm về Israel.

Lời kêu gọi của người dân Israel

Theo The Conversation, một bộ phận người Israel muốn ông Netanyahu và phe cánh hữu của ông phải từ chức, đặc biệt khi đến thời điểm hiện tại Israel vẫn chưa thể đánh thắng hoàn toàn Hamas và giải cứu toàn bộ con tin như ông từng hứa.

Nhiều người Israel cũng muốn xung đột kết thúc. Cuộc thăm dò gần đây do Kênh 12 của Israel thực hiện cho thấy 74% người Israel ủng hộ một thỏa thuận chấm dứt xung đột để đổi lấy việc thả các con tin còn lại do Hamas giam giữ.

Cuối tuần qua, Israel cũng ghi nhận một số cuộc biểu tình lớn phản đối cuộc chiến ở Gaza. Theo đài DW, số người xuống đường lên đến hàng chục ngàn.

Hiện vẫn còn khoảng 50 con tin vẫn đang ở Gaza. Do đó, gia đình các con tin lo ngại rằng kế hoạch của ông Netanyahu về việc tiếp quản Gaza sẽ chỉ gây thêm nguy hiểm cho người thân của họ.

"Chúng tôi biết rằng quyết định chiếm đóng thêm đất đai sẽ khiến tính mạng của các con tin gặp nguy hiểm. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với em gái tôi” - ông Gil Dickmann, anh họ của con tin Carmel Gat đã bị Hamas giết, nói với DW.

Cô Naama Shueka - chị của con tin Evyatar David - nói rằng cách duy nhất để đưa các con tin trở về an toàn là một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Gaza. "Vì vậy, chúng tôi đang kêu gọi: Xin hãy dừng [cuộc chiến]. Xin hãy cứu những người thân yêu của chúng tôi. Xin đừng để họ chết đói" - cô Shueka kêu gọi.

Người dân Gaza xếp hàng chờ nhận thức ăn từ thiện vào tháng 4. Ảnh: Eyad Baba/AFP

Các cuộc khảo sát của Viện Dân chủ Israel (IDI) cho thấy quan điểm của người dân Israel về cuộc chiến ở Gaza đang có sự thay đổi lớn. Vào giữa tháng 10-2023, chỉ 17% người Israel cho rằng chính phủ nước này nên đàm phán để giải cứu các con tin. Tuy nhiên, đến tháng 10-2024, con số này đã tăng lên 53%.

Vào giữa tháng 7, một cuộc thăm dò do Kênh 12 thực hiện cho thấy 74% người Israel ủng hộ chính phủ đạt được thỏa thuận với Hamas để giải cứu tất cả con tin và chấm dứt giao tranh ở Gaza.