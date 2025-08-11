Mục đích thực sự của ông Netanyahu khi muốn Israel tiếp quản TP Gaza? 11/08/2025 14:30

(PLO)- Kế hoạch của Israel về việc tiếp quản TP Gaza có thể vấp phải nhiều rào cản từ giới quân sự Israel và một bộ phận người dân.

Về cuộc chiến đang diễn ra ở Dải Gaza Gaza, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố rằng ông chỉ cần thêm một cuộc điều động quân sự nữa là có thể đánh bại nhóm vũ trang Hamas.

Giờ đây, ông Netanyahu đang lên kế hoạch cho một bước tiến lớn khác. Nội các của ông Netanyahu đã phê chuẩn kế hoạch để Lực lượng Phòng vệ Israel tiếp quản TP Gaza – TP chính trong dải đất. Động thái này đến sau khi ông Netanyahu tuyên bố rằng Israel cuối cùng sẽ đánh bại Hamas bằng cách tiếp quản toàn bộ Gaza và sau đó giao dải đất cho "các lực lượng Ả Rập quản lý một cách hợp lý mà không đe dọa chúng tôi".

Những người lính Israel đang quan sát TP Gaza vào tháng 1-2024. Ảnh: Menahem Kahana/AFP

Tuy nhiên, dường như nỗ lực này đang vấp phải những rào cản không nhỏ.

Sự phản đối trong nước

Kế hoạch của ông Netanyahu có thể vấp phải sự phản đối từ chính giới quân sự trong nước.

The New York Times dẫn lời một số quan chức Israel rằng đầu tuần qua Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel – ông Eyal Zamir đã phản đối việc mở rộng cuộc chiến ở Gaza. Tướng Zamir đã đặt ra câu hỏi về tình trạng kiệt sức và thể lực của lực lượng dự bị sau cuộc chiến kéo dài gần 2 năm tại vùng đất này.

"Tính mạng của các con tin sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta tiếp tục kế hoạch chiến đấu ở Gaza. Không có cách nào đảm bảo rằng chúng ta sẽ không gây hại cho họ. Lực lượng của chúng ta đã kiệt quệ, các khí tài quân sự cần được bảo trì, và có những lo ngại về nhân đạo và vệ sinh [liên quan đến người dân Gaza]" – đài Channel 12 dẫn lời ông Zamir.

Theo một số quan chức, giới lãnh đạo lực lượng Israel cho biết họ muốn một lệnh ngừng bắn mới thay vì tiếp tục giao tranh.

“[Việc tiếp tục cuộc chiến] sẽ không đưa các con tin trở về và cũng không dẫn đến thất bại của Hamas hay buộc họ phải từ bỏ vũ khí. Điều này sẽ gây ra hậu quả gì? Nó sẽ tạo ra thêm nhiều gia đình đau thương, gây tổn hại đến vị thế của Israel trên thế giới, làm suy yếu nền kinh tế và làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng niềm tin giữa chính phủ và quân đội” – ông Gadi Shamni, thiếu tướng đã nghỉ hưu của Lực lượng Phòng vệ Israel, nhận định.

Một trại tị nạn trên bờ biển Gaza. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích Israel – tổ chức đại diện cho một số gia đình của những người bị bắt làm con tin – cũng ra tuyên bố nhấn mạnh sự phản đối ngày càng tăng tại Israel đối với cuộc chiến khốc liệt ở Gaza.

"Quyết định của nội các về việc tiếp tục chiếm đóng Dải Gaza đồng nghĩa với việc bỏ rơi các con tin, trong khi hoàn toàn phớt lờ những cảnh báo liên tục từ giới lãnh đạo quân sự và nguyện vọng rõ ràng của đại đa số người dân Israel" – tuyên bố cho biết.

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid – thành viên đảng Yesh Atid trung dung tại Israel – chỉ trích kế hoạch của ông Netanyahu là một "thảm họa", nói rằng nó sẽ "kéo dài nhiều tháng, dẫn đến cái chết của các con tin, giết chết nhiều binh sĩ, khiến người nộp thuế Israel thiệt hại hàng chục tỉ USD và dẫn đến sụp đổ ngoại giao".

Mục đích thực sự là gì?

Theo hãng tin Reuters, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố kiểm soát khoảng 75% Gaza. Ông Amir Avivi - tướng đã nghỉ hưu của Israel – ước tính rằng nếu lực lượng Israel chiếm được TP Gaza, Israel sẽ kiểm soát khoảng 85% dải đất này.

"TP Gaza là trái tim của Gaza. Nó thực sự là trung tâm của chính quyền. Nó luôn là nơi mạnh nhất, và ngay cả trong mắt Hamas, sự sụp đổ của TP Gaza cũng gần như là sự sụp đổ của Hamas. Việc chiếm được TP Gaza sẽ thay đổi cục diện" – ông Avivi nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tháng 7. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một hướng khác, các nhà bình luận Israel cho rằng việc thảo luận về việc tiếp quản Gaza có thể là một chiến thuật đàm phán để thuyết phục Hamas đầu hàng.

"Tôi không thấy ông Netanyahu sẽ đi đến cùng. Ông ấy muốn một thỏa thuận, và theo quan điểm của ông ấy, mỗi lần ông ấy gây thêm áp lực quân sự lên Hamas, Israel lại có thêm một lựa chọn tốt hơn cho một thỏa thuận" – ông Nadav Shtrauchler, cựu cố vấn của ông Netanyahu, nói.