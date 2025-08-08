Mỹ ra đề xuất cho Lebanon về Hezbollah, Israel 08/08/2025 06:17

(PLO)- Mỹ ra đề xuất cho Lebanon, trong đó đề nghị giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah để đổi lấy việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon.

Mỹ ra đề xuất cho Lebanon, đề nghị giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah để đổi lấy việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon, hãng Reuters ngày 7-8 dẫn nội dung chương trình nghị sự của nội các Lebanon.

Kế hoạch này do đặc phái viên khu vực của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Tom Barrack trình bày.

Sau cuộc họp nội các hôm 7-8, Bộ trưởng Thông tin Lebanon - ông Paul Morcos xác nhận chính phủ đã đồng ý về các mục tiêu chính trong kế hoạch do Mỹ đưa ra, nhưng chưa xem xét toàn bộ nội dung của kế hoạch.

“Chúng tôi chưa thảo luận sâu về các chi tiết hay từng phần cụ thể của đề xuất từ Mỹ. Quyết định hôm nay chỉ dừng ở việc tán thành các mục tiêu chung” - ông Morcos nói.

Cuộc họp nội các Lebanon về đề xuất của Mỹ. Ảnh: AFP

Những mục tiêu nêu trong kế hoạch gồm: loại bỏ các lực lượng vũ trang phi quốc gia như Hezbollah; triển khai lực lượng chính phủ Lebanon tới các khu vực trọng yếu trong nội địa và biên giới; Israel rút khỏi 5 vị trí đang kiểm soát ở phía nam Lebanon; giải quyết vấn đề tù nhân thông qua đàm phán gián tiếp; và hoàn tất việc phân định biên giới của Lebanon với Israel và Syria.

Kế hoạch của Mỹ chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 yêu cầu chính phủ Lebanon trong vòng 15 ngày phải ban hành một sắc lệnh chính thức cam kết sẽ hoàn tất việc giải giáp Hezbollah trước ngày 31-12-2025. Song song đó, Israel sẽ chấm dứt mọi chiến dịch quân sự trên bộ, trên không và trên biển.

Giai đoạn 2, bắt đầu trong vòng 60 ngày, yêu cầu Lebanon triển khai chương trình giải giáp, bao gồm kế hoạch điều động quân đội Lebanon tiếp quản toàn bộ vũ khí dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Israel sẽ bắt đầu rút quân khỏi các vị trí ở miền nam và trả tự do cho các tù nhân Lebanon, phối hợp cùng Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.

Giai đoạn 3, dự kiến bắt đầu vào ngày thứ 90 kể từ khi triển khai kế hoạch, sẽ chứng kiến Israel hoàn tất việc rút khỏi hai vị trí còn lại. Giai đoạn này cũng sẽ khởi động công tác dọn dẹp đống đổ nát và sửa chữa hạ tầng ở Lebanon, chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết sau xung đột.

Đến Giai đoạn 4, vào ngày thứ 120, toàn bộ vũ khí hạng nặng còn lại của Hezbollah, bao gồm máy bay không người lái và hệ thống tên lửa, sẽ bị tháo dỡ. Giai đoạn này cũng đánh dấu việc khởi động một hội nghị kinh tế quốc tế do Mỹ, Saudi Arabia, Pháp, Qatar và các đồng minh khác đồng tổ chức.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi về kế hoạch trên. Văn phòng thủ tướng Israel từ chối bình luận.

Hezbollah chưa có phản hồi chính thức, nhưng ba nguồn tin nói với Reuters rằng các bộ trưởng của nhóm này cùng đại diện đồng minh thuộc cộng đồng Hồi giáo Shi’ite đã rời khỏi phiên họp nội các để phản đối việc thảo luận vấn đề này.