Ông Trump muốn các nước Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham, lập quan hệ với Israel 08/08/2025 05:46

(PLO)- Tổng thống Trump kêu gọi các nước Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham bình thường hóa quan hệ với Israel, khi chương trình hạt nhân của Iran đã bị xóa bỏ.

Ngày 7-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel, theo hãng tin Reuters.

"Giờ đây, khi kho vũ khí hạt nhân do Iran 'tạo ra' đã bị xoá bỏ hoàn toàn, điều rất quan trọng đối với tôi là tất cả quốc gia Trung Đông phải tham gia Hiệp định Abraham” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump nói rằng việc này sẽ giúp đảm bảo hoà bình ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Kể từ khi Hiệp định Abraham được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, 4 quốc gia Hồi giáo, gồm Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Morocco, Bahrain và Sudan, đã tham gia và đồng ý bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel sau khi Mỹ làm trung gian.

Theo 5 nguồn tin hiểu biết về vấn đề này, chính quyền Tổng thống Trump đang tích cực thảo luận với Azerbaijan về khả năng đưa quốc gia này và một số đồng minh Trung Á vào Hiệp định Abraham, với hy vọng làm sâu sắc hơn mối quan hệ hiện có của khu vực với Israel.

Theo Reuters, những nỗ lực mở rộng Hiệp định Abraham đã trở nên phức tạp do cuộc chiến ở Dải Gaza hiện nay.