Trung Quốc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan 29/12/2025 10:52

(PLO)- Quân đội Trung Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận mang tên Sứ mệnh Công lý 2025 xung quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc), sau khi Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho hòn đảo.

Ngày 29-12, quân đội Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc), mà Bắc Kinh mô tả là “hợp pháp và cần thiết” để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post.

Đại tá Thi Nghị - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của quân đội Trung Quốc cho biết cuộc tập trận là lời cảnh báo gửi tới các “lực lượng đòi độc lập” và nhằm chống lại sự can thiệp từ bên ngoài.

Theo ông Thi, cuộc tập trận – mang tên Sứ mệnh Công lý 2025 – được tiến hành tại vùng biển và không phận ở eo biển Đài Loan, cùng các khu vực phía bắc, tây nam, đông nam và phía đông đảo chính Đài Loan.

Người phát ngôn cho biết lực lượng tham gia là các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông, bao gồm lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa.

Một cuộc tập trận của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của quân đội Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trong thông cáo riêng, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông cho biết các nội dung diễn tập bắn đạn thật sẽ diễn ra vào ngày 30-12, từ 8 giờ đến 18 giờ (theo giờ địa phương).

“Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các lực lượng ly khai ‘Đài Loan độc lập’, đồng thời là hành động hợp pháp và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc” - ông Thi nói.

Ông Thi cho biết cuộc diễn tập bao gồm các hoạt động tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên không và trên biển, phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu, cũng như răn đe vượt ra ngoài “chuỗi đảo thứ nhất”.

“Với tàu thuyền và máy bay tiếp cận đảo Đài Loan ở cự ly gần từ nhiều hướng khác nhau, các đơn vị thuộc nhiều binh chủng sẽ tiến hành các đòn tấn công hiệp đồng, qua đó kiểm nghiệm năng lực tác chiến liên hợp” - ông Thi cho biết thêm.

Các cuộc tập trận diễn ra không lâu sau khi Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, động thái mà Bắc Kinh mô tả là “sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Ngày 17-12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê chuẩn gói vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, được cho là lớn nhất trong lịch sử. Thương vụ vẫn cần quốc hội Mỹ thông qua.

Gói bán vũ khí bao gồm 4 tỉ USD dành cho 82 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 4 tỉ USD cho 60 khẩu pháo tự hành. Ngoài ra còn có phần mềm “nhiệm vụ chiến thuật”, tên lửa chống tăng Javelin, linh kiện trực thăng và các bộ kit nâng cấp tên lửa chống hạm Harpoon, với tổng trị giá khoảng 3 tỉ USD.

Các cuộc diễn tập của quân đội Trung Quốc trong tuần này là đợt diễn tập quy mô lớn thứ hai được tổ chức gần Đài Loan kể từ đầu năm.