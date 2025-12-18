Bà Takaichi làm rõ phát ngôn về Đài Loan, nói muốn đối thoại với Trung Quốc

Ngày 17-12, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết Tokyo sẽ tìm cách xây dựng quan hệ “mang tính xây dựng và ổn định” với Trung Quốc thông qua đối thoại, trong bối cảnh căng thẳng song phương gần đây gia tăng, hãng Kyodo News đưa tin.
Bà Takaichi gọi Trung Quốc là một “láng giềng quan trọng”, đồng thời nhấn mạnh: “Lập trường của tôi về xây dựng quan hệ mang tính xây dựng và ổn định không thay đổi kể từ khi nhậm chức”.
“Nhật luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại, bởi giữa hai nước vẫn còn những vấn đề cần giải quyết" - bà Takaichi nói.
“Những phát biểu của tôi liên quan tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật không làm thay đổi lập trường mà các chính phủ tiền nhiệm đã duy trì” - bà Takaichi nói, đồng thời cho biết Nhật sẽ “kiên trì” giải thích quan điểm này với Trung Quốc và cộng đồng quốc tế ở nhiều cấp độ khác nhau.
Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.
Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh leo thang sau khi Thủ tướng Takaichi hôm 7-11 nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn tại”, và điều này có thể khiến Tokyo phải đáp trả bằng biện pháp quân sự.
Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi bà Takaichi rút lại phát ngôn này, song phía Nhật bác bỏ yêu cầu, khẳng định lập trường của nữ thủ tướng phù hợp với quan điểm lâu nay của chính quyền Tokyo.
Theo Kyodo News, các đời thủ tướng Nhật trước từng bày tỏ lo ngại về vấn đề Đài Loan, nhưng chưa ai công khai nói rõ Tokyo sẽ phản ứng thế nào.
Trong nước, chính phủ của bà Takaichi đang gặp khó khăn khi liên minh giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đối tác liên minh là đảng Đổi mới Nhật (JIP) không chiếm đa số tại Thượng viện và chỉ giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện.
Các cuộc thăm dò của truyền thông cho thấy nội các của bà Takaichi vẫn duy trì tỉ lệ ủng hộ cao kể từ khi thành lập, và một cuộc tổng tuyển cử sớm, nếu Hạ viện bị giải tán, có thể giúp liên minh cầm quyền giành được thế đa số vững chắc hơn.
Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, bà Takaichi cho biết bà “không có thời gian để cân nhắc” việc giải tán Hạ viện, qua đó gần như loại trừ khả năng tổ chức bầu cử sớm trong thời gian tới.
Nữ thủ tướng đồng thời khẳng định LDP sẽ tiếp tục duy trì quan hệ với JIP (còn được gọi là Nippon Ishin).
Hai đảng đã ký thỏa thuận liên minh vào ngày 20-10, qua đó giúp bà Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành thủ tướng vào ngày hôm sau.
Cũng trong ngày 17-12, Thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump “trong thời gian sớm nhất”, đồng thời cam kết thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc thông qua các chuyến thăm song phương.
Cuối tháng 10, bà Takaichi đã khởi động hoạt động đối ngoại sớm khi gặp ông Trump tại Tokyo. Bà cũng có các cuộc trao đổi riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Hàn Quốc).