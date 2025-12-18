Bà Takaichi làm rõ phát ngôn về Đài Loan, nói muốn đối thoại với Trung Quốc 18/12/2025 05:34

(PLO)- Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi khẳng định Tokyo sẽ theo đuổi quan hệ ổn định, mang tính xây dựng với Trung Quốc thông qua đối thoại, coi Bắc Kinh là "láng giềng quan trọng".

Ngày 17-12, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết Tokyo sẽ tìm cách xây dựng quan hệ “mang tính xây dựng và ổn định” với Trung Quốc thông qua đối thoại, trong bối cảnh căng thẳng song phương gần đây gia tăng, hãng Kyodo News đưa tin.

Bà Takaichi gọi Trung Quốc là một “láng giềng quan trọng”, đồng thời nhấn mạnh: “Lập trường của tôi về xây dựng quan hệ mang tính xây dựng và ổn định không thay đổi kể từ khi nhậm chức”.

“Nhật luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại, bởi giữa hai nước vẫn còn những vấn đề cần giải quyết" - bà Takaichi nói.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Ảnh: KYODO NEWS

“Những phát biểu của tôi liên quan tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật không làm thay đổi lập trường mà các chính phủ tiền nhiệm đã duy trì” - bà Takaichi nói, đồng thời cho biết Nhật sẽ “kiên trì” giải thích quan điểm này với Trung Quốc và cộng đồng quốc tế ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh leo thang sau khi Thủ tướng Takaichi hôm 7-11 nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn tại”, và điều này có thể khiến Tokyo phải đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi bà Takaichi rút lại phát ngôn này, song phía Nhật bác bỏ yêu cầu, khẳng định lập trường của nữ thủ tướng phù hợp với quan điểm lâu nay của chính quyền Tokyo.

Theo Kyodo News, các đời thủ tướng Nhật trước từng bày tỏ lo ngại về vấn đề Đài Loan, nhưng chưa ai công khai nói rõ Tokyo sẽ phản ứng thế nào.