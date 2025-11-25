Ông Trump điện đàm bà Takaichi sau cuộc gọi với ông Tập 25/11/2025 13:30

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi và trước đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giữa căng thẳng ngoại giao Nhật-Trung về vấn đề Đài Loan.

Ngày 25-11, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết bà và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm kéo dài 25 phút, trong đó bà đã tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin.

Cuộc điện đàm diễn ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối 24-11 (giờ Mỹ).

Bà Takaichi nói rằng ông Trump đã đề nghị nói chuyện với bà và đã tóm tắt lại cuộc điện đàm với ông Tập. Tuy nhiên, bà Takaichi không cung cấp thêm thông tin chi tiết, bao gồm những thảo luận liên quan phát ngôn của bà về Đài Loan.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tokyo hồi tháng 10. Ảnh: KYODO NEWS

"Sau chuyến thăm Nhật gần đây của Tổng thống Trump, tôi tin rằng chúng tôi đã tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhật và Mỹ. Tổng thống Trump nói với tôi rằng tôi là bạn thân của ông ấy và ông ấy muốn tôi gọi điện cho ông ấy bất cứ lúc nào” - bà Takaichi nói với các phóng viên.

"Chúng tôi đã có cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về việc củng cố liên minh Nhật-Mỹ cũng như tình hình và những thách thức mà khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang phải đối mặt” - nữ thủ tướng Nhật nói thêm.

Căng thẳng ngoại giao Nhật-Trung leo thang sau những bình luận gần đây của Thủ tướng Takaichi liên quan Đài Loan. Thủ tướng Takaichi hôm 7-11 nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong” của Nhật và điều này có thể khiến Tokyo phải viện dẫn quyền "tự vệ tập thể giới hạn".

Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lập trường của ông về những phát ngôn của bà Takaichi về Đài Loan.

Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm với ông Tập, ông Trump đã nói rằng ông hiểu tầm quan trọng của vấn đề Đài Loan trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc.

Về phần mình, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social về cuộc điện đàm, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm Nga-Ukraine, fentanyl, đậu nành và các nông sản khác, song không đề cập cuộc thảo luận về Đài Loan.

Trong cuộc họp báo hôm 25-11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara nói rằng mối quan hệ ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc là "cực kỳ quan trọng" đối với Nhật và cộng đồng quốc tế.

Nhật, dựa trên mối quan hệ tin cậy với đồng minh Mỹ, sẽ tiếp tục thúc giục Trung Quốc "hoàn thành các trách nhiệm phù hợp với vai trò của mình, ông Kihara nhấn mạnh.