Trung Quốc lên tiếng việc Nhật tính triển khai tên lửa tới đảo gần Đài Loan 24/11/2025 17:50

Tại cuộc họp báo chiều 24-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã chỉ trích mạnh kế hoạch triển khai tên lửa của Nhật tới một hòn đảo gần Đài Loan. Theo bà Mao, kế hoạch này là nỗ lực cố ý nhằm "tạo ra căng thẳng trong khu vực và kích động đối đầu quân sự" trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao Bắc Kinh và Tokyo chưa hạ nhiệt, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Theo bà Mao, xét đến những phát ngôn gần đây của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan, đây là một diễn biến cực kỳ nguy hiểm và đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lưu ý rằng Bắc Kinh có quyết tâm và khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi (giữa) phát biểu với báo giới trong chuyến thăm căn cứ quân sự ở đảo Yonaguni hôm 23-11. Ảnh: JIJI

Bà Mao đưa ra phát ngôn trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi ngày 23-11 cho biết kế hoạch triển khai tên lửa đất đối không tầm trung tại một căn cứ quân sự trên đảo Yonaguni - một hòn đảo cách bờ biển phía đông Đài Loan khoảng 110 km - đang tiến triển theo đúng kế hoạch, theo hãng tin Bloomberg.

"Việc triển khai này có thể giúp giảm nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào đất nước chúng tôi. Quan điểm cho rằng điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực là không chính xác” - ông Koizumi nói trong chuyến thăm căn cứ quân sự trên đảo Yonaguni.

Những động thái này phản ánh mối lo ngại của Tokyo về sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc và nguy cơ xung đột liên quan vùng lãnh thổ Đài Loan, theo Bloomberg.

Những lo ngại này càng gia tăng sau những bình luận gần đây của Thủ tướng Sanae Takaichi liên quan Đài Loan. Thủ tướng Takaichi hôm 7-11 nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong” của Nhật và điều này có thể khiến Tokyo phải viện dẫn quyền "tự vệ tập thể giới hạn".

Hai bên sau đó đã triệu tập đại sứ của nhau để thể hiện sự phản đối cũng như tổ chức cuộc họp giữa các quan chức ngoại giao cấp cao nhưng không thể hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao.

Bắc Kinh cũng nhiều lần kêu gọi Thủ tướng Takaichi rút lại phát ngôn này, song phía Nhật bác bỏ yêu cầu, khẳng định lập trường của nữ thủ tướng phù hợp với quan điểm lâu nay của chính quyền Tokyo.

Ngày 23-11, bà Takaichi tuyên bố rằng Nhật luôn sẵn sàng đối thoại ở nhiều cấp độ.

“Giữa Nhật và Trung còn nhiều quan ngại và tồn tại; chính vì vậy hai bên cần nỗ lực thu hẹp khác biệt, tăng hiểu biết và hợp tác hơn nữa. Tất nhiên, điều quan trọng là Tokyo phải nêu rõ những điều cần nói với Bắc Kinh” - vị nữ thủ tướng nhấn mạnh.