Trung Quốc thông tin cuộc gặp với quan chức Nhật liên quan phát ngôn của bà Takaichi về Đài Loan 18/11/2025 21:15

(PLO)- Phía Bắc Kinh thông tin về cuộc gặp giữa quan chức cấp cao Trung Quốc và Nhật quanh phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan, đồng thời lên tiếng về diễn biến quanh đảo tranh chấp với Tokyo.

Chiều 18-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thông tin về cuộc hội đàm giữa ông Kanai Masaaki - Vụ trưởng Vụ Châu Á và Châu Đại Dương (Bộ Ngoại giao Nhật) với ông Lưu Kim Tùng - Vụ trưởng Vụ Châu Á (Bộ Ngoại giao Trung Quốc), theo website Bộ này.

Bà Mao cho biết rằng trong cuộc hội đàm, phía Trung Quốc một lần nữa gửi công hàm phản đối tới phía Nhật về những phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan.

“Bắc Kinh nói rõ rằng phát ngôn của Thủ tướng Nhật vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, đi ngược lại nguyên tắc 'Một Trung Quốc' và tinh thần của bốn văn kiện chính trị giữa hai nước” - bà Mao nói.

Theo bà Mao, tính chất và tác động của những phát ngôn này là cực kỳ nghiêm trọng, gây ra sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ từ người dân Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

“Trung Quốc nghiêm túc yêu cầu Nhật rút lại những phát ngôn sai trái của bà Takaichi, ngừng các hành động khiêu khích, thực hiện các bước đi thiết thực để thừa nhận và sửa chữa sai lầm, đồng thời duy trì nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Nhật” - vị phát ngôn viên nhấn mạnh.

Bà Mao cũng đề cập thông tin Đại sứ quán Nhật cảnh báo công dân nước họ sinh sống tại Trung Quốc cần thận trọng với môi trường xung quanh và tránh những nơi đông người.

“Chính phủ Trung Quốc luôn luôn và sẽ tiếp tục bảo vệ sự an toàn của công dân nước ngoài tại Trung Quốc theo đúng quy định của pháp luật” - bà Mao khẳng định.

Ngoài diễn biến quanh phát ngôn của bà Takaichi, tình hình tại vùng biển tranh chấp giữa Bắc Kinh và Tokyo cũng nóng lên.

Liên quan việc các tàu hải cảnh Trung Quốc tuần tra xung quanh đảo Điếu Ngư (Nhật gọi là đảo Senkaku) hôm 16-11, bà Mao Ninh nói rằng các hoạt động này là chính đáng, hợp pháp và hoàn toàn có cơ sở.

“Nhật không được cản trở các hoạt động tuần tra và thực thi pháp luật của tàu Hải cảnh Trung Quốc, và không được có bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang tình hình” - bà Mao nói.

Trước đó, sáng 16-11, một đội tàu Hải cảnh Trung Quốc đã tuần tra vùng biển quanh đảo Điếu Ngư (cách gọi của Trung Quốc)/Senkaku (cách gọi của Nhật) trên biển Hoa Đông.

Các tờ báo dẫn tuyên bố của Hải cảnh Trung Quốc cho biết chuyến tuần tra nhằm “bảo vệ quyền lợi của Bắc Kinh theo pháp luật”.

Phản ứng về việc này, ngày 17-11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Kihara Minoru cho biết Tokyo đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ qua kênh ngoại giao, theo đài NHK.

Bà Mao Ninh cho biết Bắc Kinh “không chấp nhận sự phản đối của Tokyo”.

Đảo Điếu Ngư/Senkaku từ lâu đã là khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo.