Ukraine tuyên bố nã tên lửa Flamingo vào nhà máy vũ khí chiến lược của Nga 22/02/2026 06:35

(PLO)- Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã dùng tên lửa Flamingo tầm xa tập kích Nhà máy Chế tạo Máy Votkinsk của Nga, gây cháy tại cơ sở quốc phòng chiến lược của Moscow.

Ngày 21-2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một chiến dịch trong đêm, sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo tấn công Nhà máy Chế tạo Máy Votkinsk - một trung tâm sản xuất tên lửa trọng điểm tại Cộng hòa Udmurt (Nga), theo tờ Kyiv Independent.

"Doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự 'Nhà máy Votkinsky' đã bị đánh trúng. Một vụ hỏa hoạn đã được ghi nhận trong khuôn viên cơ sở này. Kết quả của cuộc tấn công đang được làm rõ" - Bộ này thông báo.

Nhà máy Votkinsk là doanh nghiệp quốc phòng chiến lược thuộc sở hữu nhà nước và là một trong những cơ sở sản xuất tên lửa quan trọng hàng đầu của Nga.

Cảnh Ukraine phóng tên lửa Flamingo. Ảnh: X/FIRE POINT

Cơ sở này chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới tận Mỹ. Ngoài ra, có nhiều thông tin cho rằng nhà máy này cũng là nơi sản xuất dòng ICBM Oreshnik mới của Nga.

Theo kênh tin tức độc lập Astra trên Telegram, ít nhất 11 người được ghi nhận đã bị thương sau cuộc không kích.

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch này, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân đội đã phóng tên lửa Flamingo vào một nhà máy xử lý khí đốt ở tỉnh Samara (Nga), một kho nhiên liệu-dầu nhớt và một xưởng sản xuất máy bay không người lái (UAV) ở khu vực thuộc Donetsk (do Nga kiểm soát), và một nhà kho quân sự tại tỉnh Zaporizhzhia.

Tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine được cho là có tầm bắn lên tới 3.000 km (1.864 dặm) và mang theo đầu đạn nặng khoảng 1.150 kg.

Ông Aleksandr Brechalov - lãnh đạo Cộng hòa Udmurt - xác nhận một cơ sở trong khu vực đã bị Ukraine đánh trúng, song không nêu đích danh mục tiêu.

"Theo dữ liệu tác chiến, đã có thiệt hại về cơ sở vật chất và thương vong về người" - ông Brechalov cho hay.

Dựa trên phân tích các đoạn phim do nhân chứng ghi lại, kênh Astra đưa tin Nhà máy Votkinsk chính là mục tiêu bị trúng đạn. Theo Astra, người dân địa phương khẳng định phân xưởng số 22 và số 36 của nhà máy đã bị hư hại.