Đại sứ Mỹ nói về quyền của Israel với Trung Đông, các nước Ả Rập phản ứng gắt 22/02/2026 05:38

(PLO)- Các nước Ả Rập đã lên án những phát ngôn của Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee, người dường như ám chỉ rằng Israel có quyền dựa trên Kinh Thánh đối với một vùng đất rộng lớn ở Trung Đông.

Ngày 21-2, Đại sứ Mỹ tại Jerusalem - ông Mike Huckabee nói rằng sẽ "ổn" nếu Israel kiểm soát một vùng rộng lớn ở Trung Đông, theo đài CNN.

Ông Huckabee đưa ra câu trả lời trên khi được nhà bình luận bảo thủ người Mỹ Tucker Carlson hỏi về sự hiểu biết của ông liên quan một câu trong Kinh Thánh cho rằng vùng đất bao gồm một phần Ai Cập, Syria và Iraq đã được Chúa hứa ban cho dân tộc Do Thái.

Ông Carlson nói rằng theo Kinh Cựu Ước, ranh giới sẽ là “về cơ bản toàn bộ Trung Đông” và hỏi đại sứ Mỹ rằng “liệu Israel có quyền đối với vùng đất đó không?”.

“Tôi không chắc chúng ta có thể đi xa đến thế. Đó là một vùng đất rất lớn” - ông Huckabee trả lời.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee. Ảnh: NEW YORK TIMES

Tuy nhiên, nhà bình luận Carlson tiếp tục chất vấn: “Israel có quyền đối với vùng đất đó không?”

“Sẽ ổn thôi nếu họ lấy hết” - ông Huckabee trả lời, trước khi nói thêm rằng “tôi không nghĩ đó là điều chúng ta đang bàn đến hôm nay”.

“Ông nghĩ sẽ ổn chứ nếu nhà nước Israel chiếm toàn bộ Jordan?” - ông Carlson hỏi tiếp.

“Họ không cố gắng chiếm Jordan. Họ không cố gắng chiếm Syria. Họ không cố gắng chiếm Iraq hay bất cứ nơi nào khác, nhưng họ muốn bảo vệ người dân của mình” - ông Huckabee đáp lại.

“Tôi nghĩ ông đang bỏ sót điều gì đó, bởi vì họ không yêu cầu quay lại để chiếm toàn bộ những vùng đất đó, mà họ chỉ yêu cầu ít nhất là lấy lại vùng đất mà họ đang sinh sống, đang kiểm soát một cách hợp pháp, và đó là nơi trú ẩn an toàn cho họ” - Đại sứ Huckabee nói thêm.

Sau phát ngôn trên của ông Huckabee, một số quốc gia Ả Rập đã lên án nhà ngoại giao người Mỹ bằng những lời lẽ gay gắt, theo hãng tin AFP.

Saudi Arabia mô tả những lời nói của ông là "liều lĩnh" và "vô trách nhiệm", trong khi Jordan nói đó là "một cuộc tấn công vào chủ quyền của các quốc gia trong khu vực".

Bộ Ngoại giao Ai Cập nói rằng điều đó "tái khẳng định Israel không có chủ quyền đối với lãnh thổ Palestine hoặc bất kỳ vùng đất Ả Rập nào khác".

Chính quyền Palestine cho biết trên mạng xã hội X rằng những lời của ông Huckabee "mâu thuẫn với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ việc Israel sáp nhập Bờ Tây".

Ông Huckabee sau đó đã đăng 2 bài viết trên X để làm rõ thêm lập trường của mình về các chủ đề khác được đề cập trong cuộc phỏng vấn, nhưng không đề cập nhận xét của ông về câu Kinh Thánh.

Chủ tịch Quốc hội Israel - ông Amir Ohana đã ca ngợi Đại sứ Huckabee trên X vì lập trường ủng hộ Israel nói chung của ông trong cuộc phỏng vấn, và cáo buộc nhà bình luận Carlson "nói dối và thao túng".