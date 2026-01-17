Video: Trực thăng UH-60 Black Hawk của Israel rơi cắm đầu xuống đất khi đang được cứu hộ 17/01/2026 10:58

(PLO)- Một trực thăng UH-60 Black Hawk của Israel đang được vận chuyển bằng trực thăng siêu tải CH-53 Sea Stallion thì bị đứt cáp, rơi cắm đầu xuống đất.

Ngày 16-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết một trực thăng UH-60 Black Hawk đang được vận chuyển bằng trực thăng siêu tải CH-53 Sea Stallion thì bị đứt cáp và rơi thẳng cắm đầu một khu vực ở Bờ Tây.

Trước đó, ngày 13-1, trực thăng UH-60 Black Hawk buộc hạ cánh xuống một khu vực trống trải ở Bờ Tây do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chiếc CH-53 Sea Stallion được điều đến nơi UH-60 Black Hawk rơi, dùng phương pháp treo cáp để đưa chiếc trực thăng gặp nạn về nơi an toàn. Trước khi bắt đầu di chuyển, UH-60 Black Hawk đã được tháo rời cánh quạt và có trang bị thêm dù hãm để đảm bảo vận chuyển an toàn.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, cáp kéo UH-60 Black Hawk đã bị đứt, khiến trực thăng rơi xuống. Không ghi nhận thương vong trong vụ việc.

Lực lượng Phòng vệ Israel đã lập một ủy ban điều tra quân sự để điều tra vụ việc.

Theo tờ The Times of Israel, UH-60 Black Hawk được sử dụng cho cả các nhiệm vụ vận chuyển thường xuyên, để thả và đón binh lính trong các chiến dịch quân sự của Israel.