Nga nêu lý do ‘châu Âu không còn chỗ tại bàn đàm phán về Ukraine’ 21/02/2026 05:54

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng châu Âu không còn chỗ tại bàn đàm phán về Ukraine vì đã phản bội Moscow và không thực hiện các thỏa thuận đã ký trước đây.

Ngày 20-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng châu Âu không còn chỗ tại bàn đàm phán về Ukraine là điều hoàn toàn có cơ sở, bởi khi còn tham gia trước đây, châu Âu đã phản bội Moscow và không thực hiện các thỏa thuận đã ký, theo hãng thông tấn TASS.

Bà Zakharova nói trước đây các nước châu Âu từng có vị trí tại bàn đàm phán, nhưng chính họ là những bên đã bác bỏ các thỏa thuận Minsk.

Thỏa thuận Minsk 2015 vốn nhằm kết thúc cuộc xung đột khi đó đã kéo dài 10 tháng ở miền đông Ukraine nhưng cuối cùng không được thực thi, và sau đó Nga cáo buộc Ukraine cùng phương Tây đã lợi dụng thỏa thuận để củng cố quân đội Ukraine thay vì đảm bảo hòa bình.

“Họ được đối xử một cách tôn trọng. Hơn nữa, họ còn được tin tưởng. Người ta đã đặt niềm tin vào họ, kể cả liên quan vận mệnh của châu Âu trong bối cảnh mà chính họ từng nói đến, với vai trò có thể là bên bảo đảm, trung gian và những vai trò tương tự” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

“Họ đã làm gì với vị trí của mình tại bàn đàm phán? Các bạn đã thấy rồi. Năm 2022, họ công khai thừa nhận - điều này thực sự khiến cả thế giới sửng sốt - rằng họ chưa bao giờ có ý định thực hiện các thỏa thuận Minsk và cũng không có ý định làm việc với bên mà họ bảo trợ, ý tôi là chính quyền Ukraine” - theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.

Bà Zakharova cho rằng để châu Âu có thể quay trở lại bàn đàm phán, họ cần khôi phục niềm tin và học cách giữ lời hứa, đặc biệt là trong việc tuân thủ các chuẩn mực, quy tắc và luật pháp nhất định.

“Họ đã sử dụng thủ đoạn, sự dàn xếp và cả sự lừa dối này chỉ để tái vũ trang cho chính quyền Kiev. Vì vậy, việc họ có được quay lại bàn đàm phán hay không phụ thuộc vào việc họ biết cách ứng xử tại bàn đàm phán đó như thế nào. Điều đó cũng phụ thuộc vào cách họ được nhìn nhận tại bàn đàm phán” - bà nói thêm.

Châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của bà Zakharova.

Nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức châu Âu vẫn khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào về Ukraine cũng phải bao gồm châu Âu.