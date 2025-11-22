Sau 14 năm, Đài Loan dỡ tất cả hạn chế nhập khẩu với thực phẩm Nhật 22/11/2025 06:06

(PLO)- Đài Loan (Trung Quốc) đã dỡ bỏ toàn bộ hạn chế nhập khẩu đối với thực phẩm Nhật trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo về vấn đề Đài Loan tiếp tục leo thang.

Ngày 21-11, Đài Loan (Trung Quốc) đã dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với thực phẩm Nhật sau thông tin Bắc Kinh sẽ ngừng mua hàng vì tranh cãi liên quan phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan, theo hãng tin AFP.

Đài Loan từng áp dụng lệnh cấm toàn diện đối với thực phẩm nhập khẩu từ 5 khu vực của Nhật nằm trong và quanh nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Sau đó, Đài Bắc đã nới một số hạn chế vào các năm 2022 và 2024.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Đài Loan ngày 21-11 cho biết “các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm đối với hàng Nhật trở lại bình thường”, có hiệu lực ngay lập tức.

“Từ năm 2011, Đài Loan đã kiểm tra hơn 270.000 lô thực phẩm Nhật tại cửa khẩu để xét nghiệm phóng xạ, với tỉ lệ không đạt bằng 0%” - theo thông cáo của cơ quan này.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đăng ảnh ảnh sushi Nhật lên mạng xã hội. Ảnh: TAIPEI TIMES

Thông cáo dẫn một dữ liệu khoa học không được nêu chi tiết cho biết “đánh giá rủi ro về việc tiếp xúc phóng xạ bổ sung từ thực phẩm Nhật là ‘không đáng kể’”.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan, sau khi Đài Loan nới lỏng nhập khẩu, chỉ còn Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập khẩu riêng đối với thực phẩm Nhật.

Thông báo của Đài Loan được đưa ra sau căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc, bắt nguồn từ đề xuất của Thủ tướng Takaichi rằng Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu hòn đảo bị tấn công.

Động thái của Đài Bắc được đưa ra một ngày sau khi lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đăng ảnh cầm đĩa sushi lên mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ dành cho Tokyo.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi bài đăng của ông Lại là một “chiêu trò”. Bắc Kinh chưa bình luận về việc Đài Loan dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu thực phẩm Nhật.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật ngày 21-11 hoan nghênh quyết định của Đài Loan. Bộ này nói rằng việc dỡ bỏ hạn chế sẽ “khuyến khích việc tái thiết” các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần năm 2011.