Trung Quốc ngừng nhập khẩu hải sản của Nhật 19/11/2025 17:58

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này đã thông báo cho Tokyo về việc ngưng nhập khẩu hải sản của Nhật trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao đang leo thang giữa hai nước láng giềng.

Ngày 19-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh đã thông báo với phía Tokyo việc tạm dừng nhập khẩu hải sản của Nhật, theo tờ China Daily.

Theo bà Mao, Nhật trước đây đã cam kết thực hiện trách nhiệm quản lý của mình để đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm cho các sản phẩm hải sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhật cho đến nay vẫn chưa cung cấp các tài liệu kỹ thuật đã cam kết.

Bà Mao cũng nhấn mạnh rằng những phát ngôn gần đây của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về các vấn đề quan trọng, bao gồm vấn đề Đài Loan, đã gây ra sự phản đối tại Trung Quốc.

"Với tình hình hiện tại, ngay cả khi các sản phẩm hải sản của Nhật được xuất khẩu sang Trung Quốc, chúng cũng sẽ không có thị trường" - bà Mao nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn lưu ý rằng phát ngôn của bà Takaichi đã làm suy yếu căn bản nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Nhật, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Bà Mao nhấn mạnh nếu phía Nhật từ chối rút lại những phát ngôn về Đài Loan hoặc “tiếp tục phạm sai lầm tương tự”, Trung Quốc sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng các biện pháp đối phó nghiêm khắc và kiên quyết, khi đó Nhật sẽ gánh chịu hậu quả.

“Trung Quốc tha thiết kêu gọi Nhật rút lại những phát ngôn đó, ngừng tạo ra những sự cố liên quan các vấn đề của Trung Quốc,... đồng thời bảo vệ nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Nhật” - bà Mao nói.

Căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc leo thang sau khi Thủ tướng Takaichi hồi đầu tháng 11 nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong [của Nhật]”, và điều này có thể khiến Tokyo phải thực hiện “quyền tự vệ tập thể".

Ngày 10-11 bà Takaichi đã từ chối rút lại phát ngôn trên, giải thích rằng: “Tôi đã đưa câu trả lời tương đối cụ thể trong khi xem xét phương án xấu nhất".

Nhằm hạ nhiệt căng thẳng, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật và Trung Quốc đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 18-11, song vẫn chưa giải quyết được vấn đề.

Khi được hỏi về thông tin tạm dừng nhập khẩu, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara phủ nhận việc phía Trung Quốc đã liên lạc với Tokyo về vấn đề này, theo tờ Japan Times.

"Trong mọi trường hợp, liên quan các hạn chế nhập khẩu của Trung Quốc đối với hải sản Nhật, điều tối quan trọng là thỏa thuận chung được hai chính phủ công bố vào tháng 9 năm ngoái phải được thực hiện đầy đủ" - ông Kihara nói tại một cuộc họp báo hôm 19-11.

Trước đó cùng ngày, ông Kihara tái khẳng định rằng Tokyo "vẫn cởi mở với nhiều hình thức hợp tác" với Trung Quốc nhưng không nêu chi tiết các lựa chọn cụ thể trong tương lai.

Năm 2023, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm hải sản để thể hiện sự phản đối quyết định của Nhật về việc xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển. Hai nước láng giềng châu Á đã bắt đầu các thủ tục để nối lại hoạt động nhập khẩu hải sản từ Nhật vào tháng 6 năm nay.