Ảnh: Cháy kinh hoàng thiêu rụi 150 nhà cửa, công trình ở Nhật 19/11/2025 08:49

(PLO)- Chính quyền tỉnh Oita (Nhật) cho biết trận hỏa hoạn kinh hoàng chiều tối 18-11 đã thiêu rụi ít nhất 150 ngôi nhà và công trình, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Chiều 18-11, lực lượng cứu hỏa tỉnh Oita (Nhật) cho biết một vụ cháy lớn đã bùng phát tại quận Saganoseki của thành phố Oita, thiêu rụi hơn 170 ngôi nhà và công trình, theo đài NHK.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm ở vùng núi, cách trung tâm thành phố Oita khoảng 25 km và gần cảng cá Saganoseki.

Chính quyền tỉnh xác nhận một người đàn ông ngoài 70 tuổi hiện vẫn mất tích.

Người dân địa phương đứng theo dõi đám cháy đang bùng lên dữ dội tại quận Saganoseki của thành phố Oita, thủ phủ tỉnh Oita ở miền tây nam Nhật, ngày 18-11. Ảnh: Kyodo News

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến ít nhất 150 nhà cửa và công trình bị thiêu rụi tại quận Saganoseki của thành phố Oita, thủ phủ tỉnh Oita ở miền tây nam Nhật, ngày 18-11. Ảnh: NHK

Theo cơ quan cứu hỏa, đám cháy bắt đầu lúc khoảng 17 giờ 45 phút chiều 18-11 sau khi đơn vị nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một cư dân địa phương. Chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu dân cư và cháy sang cả rừng xung quanh. Hơn 12 giờ sau đó, vụ cháy vẫn chưa được khống chế.

Ảnh chụp từ trực thăng chụp sáng 19-11 cho thấy hiện trường trơ trọi sau vụ hỏa hoạn tại quận Saganoseki của thành phố Oita, thủ phủ tỉnh Oita ở miền tây nam Nhật, ngày 18-11. Ảnh: KYODO NEWS

Ảnh chụp từ trực thăng chụp sáng 19-11 cho thấy hiện trường trơ trọi sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: KYODO NEWS

Đến sáng 19-11, hình ảnh hiện trường cho thấy đám cháy cơ bản đã được dập tắt, để lộ khung cảnh trơ trọi với hàng loạt công trình bị thiêu rụi.

Giới chức tỉnh cho biết 175 người từ 115 hộ dân đã được sơ tán và tạm trú tại một nhà sinh hoạt cộng đồng gần đó.

Chính quyền Oita đã kích hoạt Luật cứu trợ thảm họa, cho phép chính quyền trung ương và tỉnh hỗ trợ chi phí ứng phó, bao gồm vận hành nơi trú ẩn. Một tổ công tác đã được thành lập và họp vào sáng 19-11 để bàn hướng xử lý tiếp theo.