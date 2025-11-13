VIDEO: Cháy lớn trong chùa 1.500 năm tuổi ở Trung Quốc, toà tháp chỉ còn trơ khung 13/11/2025 17:53

(PLO)- Vụ cháy chùa Vĩnh Khánh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã được dập tắt, may mắn không gây thương vong và không ảnh hưởng tới cây rừng xung quanh chùa.

Gần giữa trưa 12-11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chùa Vĩnh Khánh ở thị trấn Phượng Hoàng, thành phố cấp huyện Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc), may mắn không gây ra thương vong, tờ Global Times đưa tin.

Theo thông báo của chính quyền thị trấn Phượng Hoàng, lực lượng cứu hoả đã nhanh chóng được triển khai và thành công dập lửa. Vụ cháy không ảnh hưởng tới khu vực rừng xung quanh chùa.

Cháy lớn ở chùa Vĩnh Khánh (núi Phượng Hoàng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) trưa 12-11. Nguồn: X/cultureCHN

Hình ảnh ghi lại sau vụ cháy cho thấy một toà lầu trong chùa Vĩnh Khánh đã bị thiêu rụi, trơ ra khung xi măng. Truyền thông địa phương dẫn lời một nhân viên quản lý khu di tích này, cho biết toà lầu bị cháy là Văn Xương các - công trình toạ lạc ở điểm cao nhất trong khuôn viên chùa.

Giới chức địa phương cho biết không có ai bị thương vong trong vụ cháy chùa Vĩnh Khánh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Văn Xương các tại chùa Vĩnh Khánh chỉ còn trơ khung sau vụ cháy hôm 12-11. Ảnh: Dawan News (tỉnh An Huy, Trung Quốc)

Chùa Vĩnh Khánh nằm trên sườn tây núi Phượng Hoàng, được xây dựng từ năm 536 dưới triều Lương thời Nam-Bắc triều ở Trung Hoa. Chùa được trùng tu một số lần dưới triều Minh và triều Thanh. Đây được tin là nơi tác gia nổi tiếng Thi Nại Am viết tác phẩm kinh điển “Thuỷ Hử”.

Những năm 1990, chùa được xây dựng lại theo thiết kế ban đầu. Hiện nay, chùa Vĩnh Khánh là một trong 3 điểm tham quan trọng điểm trên núi Phượng Hoàng và trở thành địa điểm tín ngưỡng thu hút nhiều du khách, Phật tử đến chiêm bái, ngắm cảnh.