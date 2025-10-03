VIDEO: Nổ cháy kinh hoàng nhà máy lọc dầu lớn nhất Bờ Tây nước Mỹ 03/10/2025 18:18

(PLO)- Xảy ra nổ cháy kinh hoàng ở khu vực sản xuất nhiên liệu phản lực của nhà máy lọc dầu El Segundo gần TP Los Angeles (bang California, Mỹ), may mắn không có thương vong.

Tối 2-10 (giờ địa phương) xảy ra một vụ nổ dẫn tới cháy kinh hoàng tại khu vực sản xuất nhiên liệu phản lực ở nhà máy lọc dầu El Segundo (thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng đa quốc gia Chevron) gần TP Los Angeles (bang California, Mỹ), theo đài CNN.

Trưởng Phòng Cứu hoả TP El Segundo - ông Casey Snow cho biết lực lượng cứu hoả đã được triển khai tới hiện trường từ khoảng 9 giờ 30 phút tối 2-10 (tức 11 giờ 30 phút trưa 3-10, theo giờ Việt Nam).

Khoảnh khắc xảy ra vụ nổ tại nhà máy lọc dầu El Segundo (bang California, Mỹ) tối 2-10. Nguồn: X/UC San Diego

Sau vài giờ, lực lượng cứu hoả đã khống chế được phần lớn ngọn lửa nhưng ít nhất một bể chứa tại nhà máy lọc dầu El Segundo vẫn còn cháy, ông Snow cho biết.

Ông Snow cho biết vụ việc không gây ra thiệt hại về người và hiện không có nguy cơ nào đối với khu vực xung quanh.

Đám cháy sau vụ nổ tại nhà máy lọc dầu El Segundo (bang California, Mỹ) tối 2-10. Nguồn: X @Timcast News

Đại diện của Chevron cho biết đội cứu hoả của nhà máy lọc dầu El Segundo và giới chức địa phương đã phối hợp ứng phó với “một vụ cháy nhỏ” bên trong cơ sở này.

Chevron cũng cho biết tất cả nhân viên đều an toàn và đám cháy không lan ra ngoài phạm vi hàng rào của nhà máy lọc dầu El Segundo.

Thị trưởng Los Angeles - bà Karen Bass và Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom đều đã được báo báo về vụ cháy.

Đại diện sân bay quốc tế Los Angeles cho biết vụ cháy hiện không ảnh hưởng tới các chuyến bay tại sân bay này.

Vụ nổ được cho là xảy ra tại đơn vị Isomax 7 của nhà máy lọc dầu El Segundo – nơi chuyển đổi dầu nhiên liệu từ dạng sản phẩm trung gian thành nhiên liệu phản lực, cung cấp cho các máy bay tại sân bay quốc tế Los Angeles.

Chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

El Segundo là một nhà máy lọc dầu lâu đời, hoạt động từ năm 1911. Chevron giới thiệu rằng đây là cơ sở sản xuất dầu lớn nhất trên Bờ Tây nước Mỹ, với khả năng xử lý 276.000 thùng dầu thô mỗi ngày.