Tàu chở hóa chất và tàu hàng neo đậu sát nhau cùng bốc cháy, 3 người thương vong 16/08/2025 11:28

(PLO)- Một tàu chở 2.500 tấn hóa chất độc hại và một tàu chở hàng neo đậu cạnh nhau tại Hàn Quốc cùng bốc cháy, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Cảnh sát biển Hàn Quốc tại TP Yeosu (tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc) cho biết rằng vào rạng sáng 16-8 một đám cháy đã bùng phát trên tàu chở hóa chất và tàu chở hàng neo đậu cạnh nhau.

Vụ việc khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương, theo hãng tin Yonhap.

Hiện trường vụ cháy tàu chở hóa chất và tàu chở hàng tại TP Yeosu, tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc) rạng sáng 16-8. Ảnh: YONHAP

Người tử vong là thuyền trưởng của tàu chở hàng. Người này được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và tử vong sau đó. Hai người bị thương là thành viên trên tàu chở dầu.

Ngoài ra, tất cả 18 thành viên còn lại trên 2 tàu, bao gồm 14 người trên tàu chở dầu và 4 người trên tàu chở hàng đã được cứu sống.

Đám cháy được dập tắt vào khoảng 7 giờ 45. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.

Cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết tàu chở dầu chứa khoảng 2.500 tấn hóa chất độc hại. Đến sáng 16-8, nhà chức trách chưa thể xác định số hóa chất này có bị tràn ra biển hay không.