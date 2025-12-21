Đặc phái viên Nga lên tiếng sau khi gặp các nhà đàm phán Mỹ ở Miami 21/12/2025 08:59

(PLO)- Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev nói rằng cuộc gặp giữa ông với hai nhà đàm phán Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner "diễn ra một cách tích cực".

Tối 20-12 (giờ Mỹ), Đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev nói rằng cuộc gặp giữa ông với những nhà đàm phán Mỹ tại Miami (Mỹ) diễn ra một cách tích cực, theo hãng thông tấn TASS.

Bước ra từ phòng họp, ông Dmitriev nói với các phóng viên Nga rằng “các cuộc thảo luận đang diễn ra một cách tích cực”, song không nêu chi tiết nội dung đối thoại.

Ông Dmitriev cho biết các cuộc gặp sẽ tiếp tục trong ngày 20-12 và ngày 21-12 (giờ Mỹ). Đây là các cuộc gặp có sự tham gia của cả các nhà đàm phán Ukraine.

Đặc phái viên Nga trả lời báo giới sau cuộc gặp với các nhà đàm phán Mỹ ở Miami hôm 20-12. Ảnh: TASS

Trước đó, ông Dmitriev đã tới Miami vào sáng 20-12 (giờ địa phương), có cuộc gặp với hai nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ trong vấn đề Ukraine – Đặc phái viên Mỹ về các sứ mệnh hoà bình - ông Steve Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner.

Trong cuộc họp này, phía Mỹ đã đề xuất đối thoại ba bên Mỹ-Nga-Ukraine và phía Ukraine đồng ý tham gia, dù rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky hoài nghi về khả năng có những tiến triển thực chất sau cuộc họp có sự tham gia của Nga.

Đại diện đàm phán của phía Kiev là Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Rustem Umerov cũng đã có cuộc gặp với ông Witkoff, ông Kushner và các quan chức an ninh cấp cao của một số nước châu Âu tại Miami trong ngày 19-12.

Mỹ chưa bình luận về kết quả các cuộc gặp với phía Nga và phía Ukraine.

Cùng ngày 20-12, ông Dmitriev cũng bình luận về tuyên bố của Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard khi bà Gabbard bác bỏ thông tin rằng Nga có kế hoạch tấn công các nước từng thuộc Liên Xô nhưng nay là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Dmitriev cho rằng bà Gabbard đã “xuất sắc” vạch trần “cỗ máy hiếu chiến của ‘nhà nước ngầm’ đang cố gắng gây ra Thế chiến thứ ba bằng cách kích động nỗi sợ chống Nga trên khắp Anh và [Liên minh châu Âu] EU”.

Trước đó vài giờ, bà Gabbard viết trên mạng xã hội X, bác bỏ thông tin hôm 19-12 của hãng Reuters. Hãng tin này nói rằng theo 6 nguồn tin (giấu tên) gần gũi với các tin tức tình báo Mỹ, Nga có tham vọng chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine và các quốc gia ở sườn đông NATO – những nơi từng là một phần của Liên Xô.

Bà Gabbard cáo buộc hãng tin Reuters đang phát tán các thông tin thay mặt “những người hiếu chiến muốn phá hoại những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu” ở Ukraine.

Bà Gabbard nói rằng cộng đồng tình báo Mỹ đã báo cáo cho các nhà hoạch định chính sách ở Washington rằng theo đánh giá của họ, “Nga đang tìm cách tránh một cuộc chiến lớn hơn với NATO”.