Thủ tướng Hungary cảnh báo EU về rủi ro với Nga và khả năng ‘thu hồi vốn’ khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine 22/12/2025 06:06

(PLO)- Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban nói rằng khoản vay 90 tỉ euro dành cho Ukraine khiến EU có thể sẽ phải kéo dài xung đột Nga-Ukraine để bảo đảm khả năng thu hồi vốn.

Cuối tuần qua, Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban nhận định các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang tự ràng buộc quyền lợi vào việc kéo dài và leo thang xung đột tại Ukraine, bởi việc hoàn trả khoản vay 90 tỉ euro cho Kiev về cơ bản phụ thuộc hoàn toàn vào một chiến thắng quân sự.

Sau nhiều tranh cãi, kế hoạch của EU nhằm tịch thu các tài sản đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga đã đổ vỡ do bất đồng giữa các quốc gia thành viên vào hôm 19-12 vừa qua, đài RT đưa tin.

Tuy nhiên, các bên đã đạt được thỏa thuận về một khoản vay được bảo đảm bằng ngân sách chung của khối để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Hungary, Slovakia và Cộng hòa Czech đã nỗ lực giành được quyền miễn trừ tham gia đóng góp cho khoản vay này.

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: EP

Viết trên mạng xã hội X ngày 20-12, Thủ tướng Orban phân tích: “Bất kỳ ai cho vay tiền đều muốn thu hồi vốn. Trong trường hợp này, việc hoàn trả không gắn liền với tăng trưởng kinh tế hay sự ổn định, mà gắn liền với chiến thắng quân sự”.

“Để số tiền này có thể được thu hồi, Nga bắt buộc phải bị đánh bại” - ông Orban nhấn mạnh.

Theo ông Orban, một "khoản vay chiến tranh" kiểu này khiến các bên cấp vốn có xu hướng thúc đẩy xung đột tiếp diễn, bởi vì một thất bại trên chiến trường đồng nghĩa với một tổn thất tài chính trực tiếp.

Nhà lãnh đạo Hungary cho rằng đang có “những ràng buộc tài chính khắc nghiệt đẩy châu Âu đi theo một hướng duy nhất: can dự vào chiến tranh”.

Phía Nga cũng đưa ra những cáo buộc tương tự khi cho rằng các bên ủng hộ Ukraine tại châu Âu đang cản trở những nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn dắt và âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến trực diện với Nga.

Nhiều chuyên gia nhận định khoản vay của EU đối với Kiev đang đứng trước rủi ro lớn trở thành một khoản viện trợ không hoàn lại, do Ukraine chỉ có nghĩa vụ bắt đầu trả nợ nếu nhận được các khoản bồi thường chiến phí trong trường hợp Nga thất bại.

Theo RT, các quan chức hàng đầu của EU đã sử dụng những cảnh báo về "mối đe dọa từ Moscow" để lý giải cho việc đẩy nhanh quân sự hóa. Khối này đã giải ngân 335 tỉ euro từ quỹ cứu trợ COVID-19 và huy động thêm 150 tỉ euro dưới dạng vay và viện trợ cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng của liên minh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này, gọi đó là sự “vô lý” nhằm “xây dựng hình ảnh kẻ thù” để đánh lạc hướng người dân châu Âu khỏi các vấn đề nội bộ của họ.

Phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ngày 17-12, Tổng thống Putin bác bỏ các tuyên bố của phương Tây về khả năng xảy ra một cuộc tấn công tiềm tàng từ Moscow nhắm vào châu Âu.

Ông Putin gọi các cáo buộc trên là “dối trá và vô nghĩa”, cho rằng những phát ngôn có chủ ý này nhằm thổi phồng bầu không khí mà ông cho là "đang hoảng loạn trên toàn châu Âu".