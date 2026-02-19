Nhà Trắng thông tin về cuộc họp của Hội đồng Hòa bình 19/02/2026 06:37

(PLO)- Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì cuộc họp của Hội đồng Hòa bình với sự tham dự của hơn 20 quốc gia.

Ngày 18-2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì cuộc họp của Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington, D.C. vào ngày 19-2 và sẽ công bố cam kết hơn 5 tỉ USD của các quốc gia thành viên cho công tác tái thiết và hỗ trợ nhân đạo ở Gaza, theo hãng tin Reuters.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng hơn 20 quốc gia sẽ tham dự cuộc họp.

Bà nói thêm rằng các nước thành viên đã cam kết cử hàng nghìn nhân sự tham gia một lực lượng quốc tế nhằm ổn định tình hình tại Gaza.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Khi được hỏi về việc Vatican quyết định không tham gia sáng kiến này, bà Leavitt nhận định đây là điều “hết sức đáng tiếc”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ điều hành phần đầu cuộc họp ngày 19-2 trước khi rời Washington,D.C. để thăm bang Georgia.

Ngày 23-1 tại Davos (Thụy Sĩ), ông Trump đã ký văn bản thành lập Hội đồng Hòa bình. Việc thành lập hội đồng được thông qua bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như một phần trong kế hoạch Gaza của ông Trump.

“Đây là một kế hoạch và tầm nhìn rất táo bạo, đầy tham vọng của tổng thống nhằm tái thiết Gaza, và đang được triển khai hiệu quả thông qua Hội đồng Hòa bình” - bà Leavitt nói.

“Đây là một tổ chức hợp pháp với sự tham gia của hàng chục quốc gia trên thế giới” - bà nói thêm.

Trong khi các nước có ảnh hưởng lớn tại Trung Đông như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar, cùng các nền kinh tế mới nổi quan trọng như Indonesia đã tham gia hội đồng, thì các cường quốc toàn cầu và những đồng minh phương Tây truyền thống của Mỹ tỏ ra dè dặt hơn.

Theo kế hoạch của ông Trump cho Gaza, Hội đồng Hòa bình dự kiến giám sát việc điều hành tạm thời tại Gaza.

Tuy nhiên, sau đó ông Trump cho biết hội đồng, do ông làm chủ tịch, sẽ mở rộng phạm vi hoạt động để xử lý các xung đột trên toàn cầu.

Cuộc họp ngày thứ 19-2 dự kiến chỉ tập trung vào vấn đề Gaza.