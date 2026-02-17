Ông Lukashenko bác tin ông Putin cản ông dự họp Hội đồng Hòa bình 17/02/2026 09:45

(PLO)- Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko bác những tin đồn cho rằng ông sợ tham dự cuộc họp khai mạc của Hội đồng Hòa bình cũng như việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị ông không dự.

Ngày 16-2, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko bác những tin đồn cho rằng ông sợ tham dự cuộc họp khai mạc của Hội đồng Hòa bình tại Mỹ, hoặc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị ông không dự, theo hãng thông tấn TASS.

“An ninh ư? À, Lukashenko sợ hãi, đây là vấn đề an ninh. Nghe này, với Lukashenko thì đó không phải vấn đề. Tôi chưa từng sợ bất kỳ ai và cũng sẽ không bao giờ sợ. Toàn chuyện vô lý. Nói rằng ai đó sẽ bắt giữ Lukashenko ở đó và không cho ông ấy trở về nước - đó là điều nhảm nhí” - nhà lãnh đạo Belarus nói trong đoạn video do kênh Telegram Pool One, kênh thân cận với cơ quan báo chí tổng thống, đăng tải.

Ông Lukashenko cho biết khi ông trao đổi với ông Putin, ông vẫn chưa biết mình được mời tham dự Hội đồng Hòa bình.

“Tổng thống Putin là người sẽ không bao giờ… Ông ấy có thể sắp xếp khéo léo, đưa ra những gợi ý, nhưng lại ngăn cản ai đó ra đi ư? Trái lại, ông ấy hẳn sẽ nói: ‘Nghe này, khi anh có mặt tại Hội đồng, hãy nói với [Tổng thống Mỹ] Donald Trump điều này, điều này, điều này” - ông Lukashenko nói thêm.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Về phía Nga, ngày 11-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết đại diện Điện Kremlin không có kế hoạch tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình.

“Không ai từ Điện Kremlin [có kế hoạch tham gia]. Chủ đề của Hội đồng vẫn đang được Bộ Ngoại giao [Nga] nghiên cứu” - ông Peskov nói với đài RTVI.

Phái đoàn từ hơn 20 quốc gia dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình vào ngày 19-2 tại thủ đô Washington,D.C. (Mỹ).

Việc thành lập hội đồng đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua bằng một nghị quyết, như một phần trong kế hoạch của chính quyền ông Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Gaza.

Ngày 15-2, Tổng thống Trump cho biết rằng trong cuộc họp sắp tới các quốc gia thành viên Hội đồng Hòa bình sẽ công bố cam kết hơn 5 tỉ USD dành cho công tác tái thiết và hỗ trợ nhân đạo tại Gaza.