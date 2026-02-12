Nga nói không có kế hoạch dự họp Hội đồng Hòa bình 12/02/2026 07:22

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết đại diện Điện Kremlin không có kế hoạch tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình, do Bộ Ngoại giao Nga hiện vẫn đang nghiên cứu nội dung và mục đích của Hội đồng.

Ngày 11-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết đại diện Điện Kremlin không có kế hoạch tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình, theo hãng thông tấn TASS.

“Không ai từ Điện Kremlin [có kế hoạch tham gia]. Chủ đề của Hội đồng vẫn đang được Bộ Ngoại giao [Nga] nghiên cứu” - ông Peskov nói với đài RTVI.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh; TASS

Trước đó cùng ngày, phát biểu trong phiên họp của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow hiện đang xây dựng lập trường liên quan Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Theo ông Peskov, Nga cần cân nhắc “việc nhiều quốc gia ở phương Tây và phương Đông, trong đó có các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã phản ứng thận trọng như thế nào trước ý tưởng này?”.

Hồi tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng đóng góp tài chính cho sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” về Dải Gaza.

Điện Kremlin sau đó nói rằng việc Nga chuyển 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình sẽ đòi hỏi Washington phải dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Moscow trên lãnh thổ Mỹ.

Ngày 22-1, đại diện của 19 quốc gia đã ký hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), trong khuôn khổ các nỗ lực hướng tới một giải pháp cho Dải Gaza.

Sau đó, Washington cho biết đã có thêm nhiều quốc gia tham gia cơ chế này.

Hội đồng Hòa bình được thành lập theo thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine nhằm điều hành Gaza, đồng thời cũng được kỳ vọng sẽ tham gia ngăn ngừa và giải quyết xung đột tại các khu vực khác.

Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng dự kiến diễn ra vào ngày 19-2 tại Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, ngày 11-2, Ba Lan và Ý thông báo sẽ không tham gia Hội đồng Hòa bình.

“Xét đến một số băn khoăn ở cấp quốc gia về hình thức của Hội đồng, trong hoàn cảnh hiện nay Ba Lan sẽ không tham gia hoạt động của Hội đồng Hòa bình, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích” - Thủ tướng Donald Tusk phát biểu tại cuộc họp chính phủ.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani xác nhận Rome sẽ không ký tham gia.

“Chúng tôi không thể tham gia Hội đồng Hòa bình vì phía Ý tồn tại một rào cản hiến pháp không thể vượt qua. Tuy nhiên, nếu cần tham gia các nỗ lực tái thiết nhằm bảo đảm hòa bình tại Trung Đông, chúng tôi sẵn sàng” - ông Tajani nói với kênh Sky TG24.