VIDEO: Lở tuyết kinh hoàng nhất 45 năm qua ở Mỹ, 8 người chết, 1 người mất tích 19/02/2026 06:37

(PLO)- Xảy ra lở tuyết ở dãy núi Sierra Nevada (bang California, Mỹ) khi một nhóm 15 người chuẩn bị xuống núi, khiến 8 người chết, 1 người mất tích.

Chính quyền hạt Nevada (bang California, Mỹ) hôm 18-2 cho biết 8 người được tìm thấy đã thiệt mạng và 1 người mất tích do trận lở tuyết kinh hoàng ở dãy núi Sierra Nevada trước đó một ngày, theo đài ABC News.

Vụ lở tuyết xảy ra vào trưa 17-2, trên sườn núi của đỉnh Castle (cao khoảng 2.776 m), khi một nhóm 15 người – gồm 4 hướng dẫn viên và 11 du khách – đang trở về sau hành trình nhiều ngày đi bộ xuyên rừng.

Các đội cứu hộ đã được triển khai bất chấp điều kiện “vô cùng nguy hiểm” và giải cứu thành công 6 người, gồm 1 hướng dẫn viên. Trong ngày 18-2, cơn bão mùa đông vẫn hoành hành ở khu vực gần hiện trường, trút xuống lượng tuyết lên tới hơn 5 cm mỗi giờ.

Chân núi Castle (dãy Sierra Nevada, bang California, Mỹ) ngập trong tuyết trắng sau vụ lở tuyết hôm 17-2. Nguồn: X/Volcaholic

Cảnh sát trưởng hạt Nevada - bà Shannan Moon cho biết 8 người trong nhóm trên được tìm thấy đã tử vong, trường hợp mất tích còn lại cũng được cho là đã chết. Trong số 6 người may mắn sống sót, 2 người cần nhập viện để được chăm sóc y tế.

Bà Moon cho biết vẫn chưa thể đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường nhưng đội cứu hộ đã đặt các thi thể ở vị trí thuận lợi để dễ dàng thu hồi khi điều kiện thời tiết cho phép.

Hạt Placer (bang California) lân cận cũng gửi lực lượng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân. Cảnh sát trưởng hạt Placer - ông Wayne Woo cho biết một trong số những người thiệt mạng là vợ của một thành viên thuộc đội cứu hộ do hạt này triển khai.

Một đội cứu hộ được triển khai để tìm kiếm các nạn nhân sau vụ lở tuyết ở đỉnh Castle hôm 17-2. Ảnh: ABC NEWS/Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Nevada

Dựa vào lời kể của các nhân chứng may mắn sống sót, cảnh sát hạt Nevada cho biết toàn bộ nhóm hướng dẫn viên và du khách, gồm 9 phụ nữ và 6 nam giới, đã ở cùng nhau khi trận lở tuyết ập tới. Những người sống sót đã tìm thấy 3 thi thể trước khi đội cứu hộ có thể tiếp cận hiện trường.

ABC News lưu ý rằng đây là vụ lở tuyết kinh hoàng nhất ở Mỹ trong 45 năm qua, chỉ xếp sau thảm kịch tương tự khiến 11 người thiệt mạng trên núi Rainier ở bang Washington năm 1981.