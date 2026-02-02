CHÙM ẢNH, VIDEO: Người dân Kamchatka - Nga trong những 'đường hầm tuyết' cao đến 3 m 02/02/2026 07:25

(PLO)- Các chuyên gia dự báo thời tiết ở Kamchatka (Nga) cho biết khu vực đang hứng chịu các trận bão tuyết mạnh nhất trong khoảng nửa thế kỷ qua.

Người dân tại TP Petropavlovsk-Kamchatsky trên bán đảo Kamchatka (vùng Viễn Đông, Nga) đang vật lộn đối phó đợt bão tuyết mạnh chưa từng thấy trong khoảng nửa thế kỷ qua, hãng thông tấn TASS đưa tin hôm 1-2.

Những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2, người dân Petropavlovsk-Kamchatsky đã hứng chịu những trận tuyết dữ dội. Các nhà dự báo thời tiết của vùng cho biết lần gần nhất những cơn bão tuyết mạnh như vậy xuất hiện ở Kamchatka là từ những năm 1970.

Nhiều người dân phải tạo ra các “đường hầm” xuyên lớp tuyết dày để tới các địa điểm quan trọng như cơ quan, trường học. Có nơi, tuyết rơi dày tới 3 m và các đoạn “đường hầm tuyết” này có thể dài tới 100 m.

Chính quyền TP Petropavlovsk-Kamchatsky huy động nguồn lực dọn tuyết để thông đường (ảnh chụp ngày 1-2). Ảnh: pkgo.ru

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố đối với khu vực TP Petropavlovsky-Kamchatsky. Chính quyền đã huy động tối đa nguồn lực, làm việc xuyên đêm để dọn tuyết để khai thông các tuyến đường và mở lối đi ở các khu dân cư.

Trẻ em ở TP Petropavlovsky-Kamchatsky đến trường hôm 1-2 trong những "đường hầm tuyết". Nguồn: TASS

Sớm ngày 2-2, người đứng đầu cơ quan tình trạng khẩn cấp vùng Kamchatka - ông Sergey Lebedev cho biết một nhóm gồm 5 người lớn và 3 trẻ em đã mất tích trên đường tới suối nước nóng Pushchino ở quận Milkovsky của tỉnh này, theo hãng tin RIA Novosti.

Những người này hôm 30-1 đã đi từ làng Pushchino tới suối nước nóng cách đó khoảng 20 km và dự kiến trở về vào ngày 1-2, nhưng tới nay không rõ tung tích. Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 8 người trên.

Tuyết rơi dày ở Kamchatka (Nga) hôm 1-2. Ảnh: KAMCHATKA CEGODNYA

Tuyết rơi dày ở Kamchatka (Nga) hôm 1-2. Ảnh: KAMCHATKA CEGODNYA

