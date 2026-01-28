Mỹ: 38 người thiệt mạng do bão tuyết lịch sử, khả năng thêm bão mới 28/01/2026 06:31

(PLO)- Bão mùa đông vừa quét qua miền trung và miền đông Mỹ đã làm 38 người tại 14 bang thiệt mạng, giá rét khắc nghiệt được dự báo còn kéo dài.

Tính đến ngày 27-1, đã 38 người tại 14 bang ở Mỹ thiệt mạng do một cơn bão mùa đông lịch sử. Phần lớn miền trung và miền đông nước Mỹ chìm trong tuyết, băng giá và nền nhiệt dưới mức đóng băng, theo hãng tin Reuters.

Cơn bão bắt đầu hình thành từ ngày 23-1 và trút tuyết xuống một khu vực rộng lớn trong suốt cuối tuần. Tuyết làm tê liệt giao thông đường bộ, gây ra tình trạng hủy chuyến bay trên diện rộng và mất điện, trước khi suy yếu vào ngày 26-1.

Tuy nhiên, giá rét khắc nghiệt vẫn còn kéo dài. Đến ngày 27-1, các thành phố đã huy động lực lượng và nguồn lực khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là người vô gia cư, trong bối cảnh hơn 550.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên toàn quốc vẫn chưa có điện.

Tuyết phủ trên đường phố TP Jersey City (bang New Jersey, Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo Thị trưởng TP New York - ông Zohran Mamdani, trong số những người chết do bão có 10 người ở New York - nơi nhiệt độ xuống mức thấp nhất trong 8 năm.

Dù cả 10 nạn nhân đều được phát hiện ngoài trời, hiện vẫn chưa rõ họ có phải là người vô gia cư hay không.

Ông Mamdani nói với phóng viên hôm 26-1 rằng một số người thiệt mạng “từng có tiếp xúc với hệ thống nhà tạm trú của chúng tôi trước đây. Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá tổng thể hay xác định nguyên nhân tử vong”.

Tại TP Nashville, bang Tennessee nhiệt độ được dự báo sẽ giảm xuống khoảng -14°C vào sáng 27-1, kèm theo cảm giác lạnh do gió xuống dưới 0°C.

“Chúng ta cần nói rõ bản chất của việc này. Đây là một trận bão băng lịch sử” - Thị trưởng Nashville, ông Freddie O'Connell, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27-1.

Giới chức Nashville cho biết khoảng 1.400 người vô gia cư đã lấp đầy cả 3 cơ sở tạm trú dành cho người vô gia cư của thành phố cùng 2 điểm tạm trú tăng cường. Cảnh sát và lính cứu hỏa phải làm việc ngoài giờ và các lực lượng khẩn cấp liên tục kiểm tra trên đường phố.

Trên khắp nước Mỹ, các ca tử vong liên quan bão bao gồm hạ thân nhiệt, phơi nhiễm giá lạnh và các biến cố tim mạch xảy ra trong lúc dọn tuyết.

Tại TP Bonham, bang Texas, 3 bé trai đã thiệt mạng sau khi rơi xuống một ao băng vào cuối tuần, theo sở cứu hỏa địa phương.

Tại TP Austin, bang Texas, một người đã tử vong do nghi bị hạ thân nhiệt khi tìm cách trú ẩn tại một trạm xăng bỏ hoang, theo nhà chức trách. Truyền thông địa phương cũng đưa tin về các ca tử vong do hạ thân nhiệt tại các bang Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Tennessee và Michigan.

Gần 200 triệu người Mỹ hiện vẫn đang chịu tác động của các cảnh báo rét mùa đông dưới nhiều hình thức, ít nhất cho đến ngày 1-2.

Ông David Roth, nhà khí tượng thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, cho biết các nhà dự báo đang theo dõi khả năng xuất hiện thêm một cơn bão mùa đông khác có thể ảnh hưởng đến miền đông nước Mỹ vào cuối tuần này.