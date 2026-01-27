Hàng chục người thiệt mạng trong bão tuyết giá rét nghiêm trọng ở Mỹ 27/01/2026 06:14

(PLO)- Bão tuyết đổ bộ và kéo theo lượng tuyết dày đến 30 cm tại nhiều bang ở Mỹ đã khiến 21 người chết, hơn 70 triệu người phải chịu cảnh rét cực đoan.

Tính đến ngày 26-1, ít nhất 21 người đã thiệt mạng tại Mỹ sau khi bão tuyết đổ bộ và kéo theo lượng tuyết lớn, hơn 70 triệu người vẫn đang chịu cảnh báo rét đậm, theo tờ The New York Times.

Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, cơn bão đã đổ hơn 30 cm tuyết xuống ít nhất 19 bang, từ New Mexico tới Maine. Ít nhất 21 ca tử vong được ghi nhận trên toàn quốc, trong đó có nhiều trường hợp do hạ thân nhiệt và các tình trạng y tế khẩn cấp liên quan việc dọn tuyết.

Cơ quan này cho biết các khu vực phía bắc Pittsburgh ghi nhận lượng tuyết lên tới 50 cm, kèm theo cảm giác lạnh do gió xuống thấp tới -31°C từ đêm 26-1 sang ngày 27-1.

Bão tuyết làm ngã đổ cây cối tại TP Oxford (bang Mississippi, Mỹ) ngày 26-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tuyết vẫn rơi tại TP Bangor (bang Maine) vào ngày 26-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Diễn biến thời tiết xấu nhất có thể vẫn chưa kết thúc. Hơn 70 triệu người vẫn nằm trong diện cảnh báo rét cực đoan vào ngày 26-1, với mức nhiệt dưới 0°C dự kiến quét qua từ vùng Đồng bằng phía Bắc đến Đông Bắc, trong khi nhiệt độ đóng băng được dự báo sẽ lan xa tới tận khu vực bờ Vịnh trong suốt tuần.

Mối đe dọa từ giá lạnh càng trở nên nghiêm trọng do tình trạng mất điện, khiến khoảng 750.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh không có điện trong ngày 26-1, đặc biệt là tại miền Nam, theo trang web poweroutage.com.

Các quan chức địa phương cảnh báo rằng công tác khắc phục có thể mất nhiều ngày. Tại TP Nashville (bang Tennessee), cơ quan điện lực cho biết đã ghi nhận số lượng điểm mất điện đồng thời lớn nhất trong lịch sử với cây cối vẫn tiếp tục đổ, làm gián đoạn nguồn điện vừa mới được khôi phục.

Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp của thành phố kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần cho việc mất điện “trong thời gian dài”.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 5.100 chuyến bay đã bị hủy vào ngày 26-1, trong đó các chuyến bay khởi hành từ Dallas, Boston và New York bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Kể từ ngày 23-1, hơn 20.000 chuyến bay đã bị hủy do cơn bão. Hơn 11.000 chuyến bay đã bị hủy vào ngày 25-1, đánh dấu ngày có số lượng chuyến bay bị hủy cao nhất kể từ đại dịch COVID-19.