Bão tuyết đổ bộ Mỹ, 18 bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp 24/01/2026 15:23

(PLO)- Bão tuyết đổ bộ vào Mỹ khiến hàng chục triệu người bị ảnh hưởng, hơn 8.300 chuyến bay bị huỷ.

Ngày 23-1, một trận bão tuyết lớn đổ bộ vào Mỹ, khiến 18 bang ban bố tình trạng khẩn cấp, hàng chục triệu người có thể sẽ phải hứng chịu tuyết rơi dày, mưa đá và mưa gây đóng băng, theo đài ABC News.

Các bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp gồm: Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas và Virginia.

Tuyết rơi ở TP New York (Mỹ) ngày 23-1. Ảnh: RTE

Thủ đô Washington, D.C., cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Thị trưởng TP Washington, D.C - bà Muriel Bowser ngày 23-1 nói rằng đợt bão tuyết này là “trận tuyết rơi lớn nhất mà chúng ta từng chứng kiến ​​trong một thời gian dài”.

“Các dự báo hiện tại cho thấy sẽ có ít nhất 9 inch (gần 23 cm) tuyết rơi, và có thể còn nhiều hơn nữa. Có khả năng xảy ra mưa đóng băng từ đêm 25 sang sáng 26-1, điều này sẽ làm gia tăng mức độ nguy hiểm” - bà Bowser viết trên mạng xã hội X.

Bà Bowser cho biết thủ đô đang “đề nghị Vệ binh Quốc gia Washington, D.C. hỗ trợ phương tiện để bảo đảm các lực lượng ứng phó khẩn cấp của chúng tôi có thể di chuyển”.

Hơn 8.300 chuyến bay đã bị hủy, bao gồm 640 chuyến bay bị hủy vào ngày 23-1, gần 3.100 chuyến bay bị hủy vào ngày 24-1 và hơn 4.600 chuyến bay dự kiến khởi hành vào ngày 25-1 cũng bị huỷ.

Theo ABC News, nhiệt độ lạnh nguy hiểm đang ảnh hưởng gần một nửa đất nước, bao gồm cả nhiều khu vực nằm ngoài phạm vi của cơn bão mùa đông. Hơn 50 triệu người đang được cảnh báo về giá rét cực đoan, từ Minneapolis, Chicago cho tới Dallas và Houston.

Nhiệt độ cảm nhận do gió lạnh - tức mức nhiệt mà cơ thể thực sự cảm thấy - vào sáng 23-1 đã xuống gần −40°C tại Minneapolis và khoảng −34°C tại Chicago.

Tại miền Nam, các thành phố như Dallas, Little Rock (bang Arkansas) và Memphis (bang Tennessee) sẽ tiếp tục hứng chịu giá rét buốt ngay cả sau khi cơn bão cuối tuần này tan đi. Và do cơn bão có thể gây mất điện kéo dài, nhiều người có nguy cơ không có hệ thống sưởi thiết yếu trong đợt không khí lạnh Bắc Cực này.